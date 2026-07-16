Asaja-Huelva valora el compromiso de Subdelegación y ayuntamientos con los afectados por los incendios

Archivo - Incendio de Villanueva de los Castillejos (Huelva). - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE HUELVA

GIBRALEÓN (HUELVA), 16 (EUROPA PRESS)

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja-Huelva) ha mantenido, junto a varios propietarios afectados, una reunión de trabajo con la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, y los alcaldes y representantes municipales de Gibraleón, San Bartolomé de la Torre, Villanueva de los Castillejos y Alosno para abordar la situación de las explotaciones afectadas por los graves incendios forestales registrados recientemente en el Andévalo onubense. La entidad valora el clima de colaboración y el compromiso mostrado.

Según ha indicado Asaja-Huelva en una nota de prensa, la entidad ha destacado que tanto por la Subdelegación del Gobierno como los ayuntamientos presentes trasladaron su voluntad de trabajar de manera coordinada para agilizar todos los procedimientos necesarios para la declaración de Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil y para canalizar las futuras ayudas hacia los propietarios damnificados.

Durante el encuentro, celebrado en el Ayuntamiento de Gibraleón, la subdelegada explicó el procedimiento administrativo que seguirá la solicitud de declaración de zona catastrófica, confirmó que la documentación aportada por los propietarios será elevada al Gobierno de España y asumió el "firme compromiso" a trasladar personalmente la problemática al secretario de Estado Hugo Morán durante su próxima visita a Huelva.

Asimismo, ha anunciado que estudiará todas las líneas de ayuda disponibles, tanto nacionales como europeas, y trabajará "coordinadamente" con otras administraciones para "acelerar la tramitación de las medidas extraordinarias".

La organización agraria pidió expresamente que los representantes institucionales y políticos que conocieran de primera mano lo ocurrido, visitando las fincas arrasadas, petición que ha sido asumida por María José Rico y los alcaldes, tratando de hacerlo conjuntamente con el secretario de Estado si fuera posible, para conocer de primera mano la magnitud de los daños.

Asaja-Huelva lo considera "imprescindible" para que las administraciones comprendan la "verdadera dimensión" de la catástrofe sufrida por el territorio y que, sin embargo, más de un mes después de los incendios, "ninguna administración local ni supramunicipal ha llevado a cabo".

"Nos parece sorprendente y absolutamente lamentable el desapego, el desinterés y la falta de solidaridad y compromiso institucional que han mostrado estas administraciones con sus propios vecinos afectados", han criticado desde Asaja-Huelva.

"UN DESASTRE SIN PRECEDENTES"

Asaja-Huelva recuerda que los incendios han provocado pérdidas de "enorme magnitud" en explotaciones agroganaderas y forestales, afectando a miles de hectáreas de dehesa productiva, infraestructuras agrarias, cerramientos, conducciones de agua, pastos, masa forestal y explotaciones ganaderas, además de ocasionar graves perjuicios medioambientales, patrimoniales y económicos cuya recuperación "requerirá años de trabajo y una importante inversión".

Durante la reunión, la organización trasladó nuevamente algunas de las "principales dificultades" que afrontan actualmente los propietarios como "la inexistencia de seguros que cubran este tipo de daños forestales, la obligación de acometer costosas labores de restauración sin ayudas suficientes, las restricciones derivadas de la Ley de Montes, los elevados costes inmediatos para alimentar al ganado y reparar infraestructuras, así como las dificultades para poner en marcha los proyectos de restauración ambiental".

La Consejería de Agricultura fue la administración que respondió en primer momento, por ello Asaja-Huelva quiere reconocer "expresamente" la actuación de la misma, manteniendo un contacto permanente con la organización y con los afectados, "cumpliendo los compromisos adquiridos desde los primeros días posteriores a los incendios".

La organización destaca especialmente la implicación personal del consejero Ramón Fernández-Pacheco, que "ha atendido las demandas trasladadas por Asaja-Huelva" y ha mantenido una "interlocución constante" para "avanzar en la búsqueda de soluciones y en la evaluación de los daños".

"Ese compromiso contrasta con la actitud mantenida hasta ahora por otras administraciones de ámbito supramunicipal, cuyos responsables políticos continúan sin haber realizado una sola visita a las zonas afectadas para conocer sobre el terreno las consecuencias de uno de los mayores desastres medioambientales sufridos en la provincia de Huelva en los últimos años", han aseverado desde la entidad.

Por otro lado, Asaja-Huelva considera que la reunión celebrada supone "un paso importante" para "avanzar en la tramitación administrativa de las ayudas" y agradece la disposición mostrada tanto por la Subdelegación del Gobierno como por los alcaldes asistentes. No obstante, la organización insiste en que la recuperación de las explotaciones exige "una respuesta institucional mucho más amplia y coordinada".

La organización agraria continuará defendiendo los intereses de los afectados "hasta conseguir que todas las administraciones asuman las responsabilidades que les corresponden y articulen un paquete de medidas extraordinarias que permita afrontar la recuperación de un territorio que ha sufrido pérdidas económicas, ambientales y patrimoniales de enorme alcance y seguirá colaborando con todas aquellas administraciones que demuestren voluntad real de actuar, al tiempo que continuará reclamando la implicación inmediata de quienes, hasta la fecha, permanecen ausentes ante una catástrofe que no admite más demoras".