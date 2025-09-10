Asaja pide "sensibilidad y prudencia" ante los focos de gripe aviar detectados en explotaciones avícolas de Huelva

HUELVA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja-Huelva) ha solicitado este miércoles a la opinión pública, medios de comunicación y administraciones "sensibilidad y prudencia" en relación con los focos de gripe aviar detectados en explotaciones avícolas de la provincia.

En un comunicado, Asaja-Huelva señala que los productores onubenses "están siendo víctimas de una circunstancia geográfica", ya que "la provincia de Huelva se encuentra situada en pleno corredor migratorio de aves silvestres afectadas por esta enfermedad, lo que ha favorecido la llegada y propagación del virus en las granjas locales".

En este sentido, la organización subraya que los empresarios avícolas "no son responsables, sino damnificados por esta situación", debido a que, "además de perder sus producciones y afrontar graves perjuicios económicos, están siendo objeto de un señalamiento injusto". En este sentido, remarcan que los contagios "no se han producido por malas prácticas en las explotaciones", sino "como consecuencia directa de la citada ubicación geográfica y de la interacción inevitable con las aves migratorias".

Asaja-Huelva ha indicado que mantiene un contacto "permanente" con la Junta de Andalucía y sus responsables de Sanidad Animal para seguir la evolución de los focos y "colaborar en todas las medidas de prevención y control que sean necesarias".

Asimismo, la organización recuerda que, tal y como señala el Ministerio de Sanidad en su página web, el consumo de carne de ave o de huevos "no supone ningún riesgo para la salud humana", por lo que "no existe motivo para la alarma en este sentido".

Asaja-Huelva hace un llamamiento a la "comprensión de la sociedad" y a "evitar cualquier estigmatización" hacia un sector que "cumple de forma estricta con todas las medidas de bioseguridad" y que, "una vez más, se enfrenta a una crisis que no ha provocado, pero que afronta con profesionalidad y responsabilidad".