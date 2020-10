Asnuci ultima los preparativos del albergue de temporeros en Lepe y espera que esté listo en un mes y medio

HUELVA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La asociación Asnuci continúa con la construcción en Lepe (Huelva) del albergue para temporeros sin hogar de la provincia, que espera tener finalizado en un mes y medio, y que acogerá, en un primer momento, a los afectados por los incendios en los asentamientos de la localidad del pasado mes de julio después de que se desalojara la acampada que mantenían en la plaza del Consistorio local y en la que pedían una solución habitacional.

Así lo ha indicado en declaraciones a Europa Press la presidenta de Asnuci, Ana María Mateos, que ha apuntado que, a la vez que se lleva a cabo la obra, están buscando el mobiliario para el mismo y que esta misma semana se han abierto las ventanas a la vía pública, por lo que va a un ritmo de ejecución "bastante razonable".

De este modo, ha subrayado que tras ser desalojados los inmigrantes que perdieron sus chabolas en los incendios de la plaza del Ayuntamiento de Lepe --unos 300--, los mismo se han reubicado "buscándose la vida, en la calle o en otras chabolas de compañeros", porque desde la administración "no se les ha buscado ningún tipo de solución alternativa a la pérdida de sus viviendas".

En este sentido, ha señalado que el albergue acogerá a estos afectados "prioritariamente" y desde Asnuci pretenden hacer "una labor de integración" con idea de que cuando acabe el periodo máximo de estancia, que es de seis meses, "esas personas que estén allí puedan tener una solución alternativa" para alojar a nuevas personas y que la estancia sea "cíclica" de manera que se fuera consiguiendo "la integración".

Por otra parte, ha detallado que el Consistorio lepero consiguió plaza en un hostal "a unos siete de esos temporeros durante unos días" aunque "fuera de la población" y que "fue una cosa muy puntual".

De otro lado, Mateos ha recordado que en breve comienza la campaña y no sabe lo que va a ocurrir, "porque muchos de los asentamientos de Lepe se han clausurado y la policía impide que se vuelvan a montar chabolas en esos lugares", por lo que no sabe si cuando llegue la campaña "no va a haber mano de obra para atender a la agricultura de la zona, ya que no hay una solución alternativa" para estos temporeros.

En este sentido, ha puntualizado que las empresas agrícolas no están obligadas a tener alojamiento y solo hay obligación de buscarlo "para los contratados en origen", que "son las mujeres marroquíes" y que "todavía esta por ver si va a haber corredores seguros para el desplazamiento de estos trabajadores".

EL ALBERGUE

Con respecto al albergue, la asociación pretende que sea autofinanciable para que, una vez construido y acondicionado, no necesite más inversión externa, sino que se mantenga con los propios usuarios.

Cabe recordar que el pasado mes de abril Asnuci presentó este proyecto al Ayuntamiento de Lepe y comenzó una campaña de petición de fondos para poder llevar a cabo esta experiencia piloto en la provincia "que pueda servir de ejemplo a otras" y ayuden a resolver "el grave problema" de los asentamientos en los que residen más de 3.500 personas, "trabajadoras agrícolas en su inmensa mayoría".

El albergue estará compuesto por habitaciones compartidas, baños colectivos, servicio de lavandería y de taquillas, zona de restauración colectiva y zonas comunes multifuncionales.

Según recogía el proyecto, el objetivo del albergue es el alojamiento temporal y el acompañamiento para facilitar la transición y el acceso al alojamiento permanente a aquellas personas que lo demanden, con el apoyo de la asociación.

En este sentido, Asnuci señaló que "se trata de una iniciativa autosuficiente que permite el mantenimiento en el tiempo de las instalaciones con la aportación del trabajo participativo y de las cuotas de las propias personas usuarias, promoviendo la colaboración y el empoderamiento del propio colectivo multicultural, un trabajo colaborativo y solidario en el que la organización tiene experiencia desde 2009".