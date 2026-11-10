Afectados por Adamuz reciben "con cautela" al Defensor de Víctimas de Accidentes: "Tiene que ser efectivo"

Archivo - El presidente de la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz, Mario Samper. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

HUELVA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, Mario Samper, ha acogido este martes con "cautela" la aprobación por parte del Consejo de Ministros este martes de la figura del Defensor de Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo, aunque ha señalado que es "necesaria", esta "tiene que ser una oficina efectiva; si no, no servirá para nada" y "el camino dirá si responde a las necesidades de las víctimas".

En declaraciones a Europa Press, tras la referencia del Consejo de Ministros, Samper ha explicado que la creación de este organismo partió de una iniciativa trasladada por el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante un encuentro mantenido la pasada semana.

No obstante, la asociación ha participado activamente en la propuesta. "Nos trasladaron un documento y nos pidieron que en base a nuestra experiencia les comentáramos qué implementaciones podíamos hacer en ese documento y qué podría hacer falta. Trabajamos intensamente durante 24 horas. El lunes nos llamaron y nos dijeron que todas nuestras aportaciones las habían incluido y que hoy se trasladaría al Consejo de Ministros para su aprobación", ha explicado.

Así, ante esta nueva figura, Samper se ha mostrado "cauto" y ha señalado que "haciendo el camino se verá si esta figura realmente responde a las necesidades de las víctimas o no", toda vez que ha recordado que la oficina de atención creada tras el accidente ferroviario de Angrois "no funcionó en absoluto".

"Si va a cambiar la dinámica de esa oficina, pues la veremos bienvenida, lógicamente. Hace falta, desde luego, porque esta figura no ha existido hasta ahora y nosotros hemos estado con una indefensión tremenda. Ojalá pueda funcionar. Tiene que ser una oficina efectiva; si no, no servirá para nada", ha comentado.

Entre las propuestas planteadas por el colectivo de víctimas, Samper ha destacado "la necesidad de dotarle de unos recursos humanos, económicos y técnicos", además de que esta persona "tenga una independencia absoluta del Gobierno y un margen de actuación amplio y que pueda tener la capacidad para hablar y requerir documentación de todos los diversos agentes que están alrededor de los distintos medios de transporte".

REUNIÓN CON FEIJÓO Y PACTO DE ESTADO

Por otra parte, el portavoz de la asociación ha señalado que continúan a la espera de ser convocados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para avanzar en la propuesta de un Pacto de Estado por el ferrocarril, tal y como avanzó el vicepresidente durante la reunión. "Entendemos que las agendas en este periodo preelectoral estén saturadas, pero creemos que es una situación suficientemente importante como para que nos den esa cita", ha recalcado.

En este contexto, Samper ha desvelado que el pasado domingo mantuvieron una reunión en Málaga con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Según ha detallado, el líder de la oposición les trasladó sus planes de inversión y mantenimiento para la red ferroviaria, si bien desde la asociación acogen estas palabras "en cuarentena" a la espera de compromisos firmes. "Queremos participar como representantes de los ciudadanos y de los 16 millones de viajeros que utilizan la alta velocidad al año", ha añadido.

APOYO A LAS VÍCTIMAS DE URDA

Finalmente, Mario Samper ha confirmado que la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz está volcándose en asesorar y acompañar a los afectados por el reciente accidente de Urda (Toledo).

Según ha explicado, miembros de la junta directiva de la asociación están integrados en los grupos de comunicación de los afectados de Urda para "resolver dudas, facilitarles documentación y poner a su disposición una guía de actuación elaborada a partir de su propia experiencia".