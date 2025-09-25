Asociación de Amigos del Museo impulsa una iniciativa para que el Banco de España sea Museo Arqueológico

Representantes de la Asociación de Amigos del Museo de Huelva frente al Banco de España. - ASOCIACIÓN AMIGOS DEL MUSEO

HUELVA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Amigos del Museo Onubense (AMO) ha presentado una iniciativa ciudadana que se debatirá en el próximo Pleno del Ayuntamiento de Huelva con el objetivo de que el edificio del antiguo Banco de España, en la Plaza de las Monjas, se destine "de manera definitiva" a Museo Arqueológico de la ciudad.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, la propuesta será defendida por Pedro Jiménez, como miembro del colectivo, y recupera la Declaración Institucional aprobada en 2016 por unanimidad de todos los grupos municipales, que "ya reconocía la idoneidad del inmueble como espacio expositivo para albergar la riqueza patrimonial de Huelva".

Desde la asociación han señalado que en 2019 las excavaciones realizadas en el patio del edificio sacaron a la luz restos de un edificio romano, "reforzando aún más la conveniencia de su uso arqueológico". Sin embargo, las obras quedaron paralizadas y, desde entonces, "el futuro del inmueble permanece en el aire".

"Estamos parados sin saber qué destino tendrá el edificio del Banco de España, cuando precisamente los restos hallados refuerzan la idea de su conversión en museo arqueológico", ha subrayado Jiménez, quien ha lamentado que en Huelva "los restos arqueológicos que aparecen acaban tapados en lugar de ponerse en valor, como ocurrió en la Plaza de las Monjas, la Plaza Arqueológica o Isla Saltés".

La iniciativa de AMO, que ha recabado más de 6.000 firmas ciudadanas de apoyo, subraya que el Museo de Huelva actual "carece de espacio suficiente y obliga a mantener miles de piezas almacenadas sin exposición pública". Entre ellas, ajuares de la Necrópolis de La Joya, el Depósito de Bronce del estuario Tinto-Odiel o importantes registros fenicios y griegos.

"No hay ninguna explicación para que lo que en 2016 era bueno hoy deje de serlo. Lo que pedimos al Partido Popular es que mantenga la posición que defendió entonces y que lo haga ahora en coherencia con lo aprobado", ha reclamado Jiménez, señalando que el PP fue "uno de los grupos que más presionó en aquel momento para que el Banco de España se destinara a Museo Arqueológico".

La Asociación de Amigos del Museo insiste en que la ubicación del inmueble, en pleno centro histórico, "lo convierte en un espacio privilegiado y estratégico para integrar y poner en valor los restos arqueológicos de la ciudad".

Por ello, la iniciativa que se debatirá en el Pleno solicita el compromiso de todas las administraciones implicadas --Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Gobierno de España-- para "dar un impulso definitivo a este proyecto largamente esperado por la ciudadanía onubense".