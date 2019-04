Asociación de Memoria Histórica de Huelva cuestiona la beatificación de Manuel Siurot por su papel durante el franquismo

Publicado 31/03/2019 17:52:00 CET

La Asociación de Memoria Histórica de la Provincia de Huelva ha manifestado este domingo su "gran preocupación" por propuesta que hizo pública este pasado sábado la Diócesis de Huelva de iniciar el proceso de beatificación de Manuel Siurot por la implicación que le atribuye "en el aparato represor franquista durante la guerra civil y la posguerra".

En un comunicado, la asociación ha expuesto que comprende las razones que mueven al obispo de Huelva, monseñor José Vilaplana, a promover esta acción, porque estará inspirada en la figura de Siurot como impulsor de unas escuelas de carácter religioso que en el primer tercio del siglo XX acogieron a numerosos niños sin recursos, "aspecto que toda Huelva conoce".

"No obstante, lo que quizá no sea tan del conocimiento ciudadano es la otra cara del personaje, cuya trayectoria política se sitúa en favor de gobiernos militares y no democráticos, mucho menos de izquierdas; además de mantener una firme postura contraria al laicismo en la escuela", ha argumentado la entidad.

Como ha relatado, Siurot tuvo su momento álgido cuando "se posicionó activamente del lado de los sublevados contra el Gobierno de la República en 1936, participando activamente en el aparato represor que se organizó en Andalucía occidental de la mano de Queipo de Llano, con quien compartió espacio en los micrófonos de Radio Sevilla".

Así pues, la Asociación de Memoria Histórica de la Provincia de Huelva, que ha asegurado que pedirán un encuentro con el obispo para debatir esta cuestión, ha indicado que la ciudadanía tiene que conocer de Siurot "la verdad completa sobre la biografía" porque, aunque tiene calles en varios municipios de Huelva y fuera de la provincia por su labor profesional, "lo que quizás no sea tan conocido sea ese otro aspecto lamentable de su vida, que oscurece su trayectoria", en referencia a "ponerse del lado del mando represor, trabajando codo con codo con uno de sus más despreciables exponentes, Queipo de Llano, participando así activamente en cuestiones propagandísticas".

El colectivo ha manifestado que el obispo de Huelva, "hombre culto y dialogante", tendrá a bien considerar su postura, y le han animado a consultar la bibliografía existente para conocer debidamente la figura del abogado palmerino Manuel Siurot, como puede ser su propio libro 'Mis charlas en el micrófono del general' (Cerón), editado en Cádiz en 1937; 'La guerra civil en Huelva', de Francisco Espinosa Maestre, así como 'La represión del Magisterio republicano en la provincia de Huelva', de Manuel Reyes Santana y José Juan de Paz Sánchez.

En este último libre, entre otras muchas cuestiones, se documenta la "negativa" de Siurot a interceder por maestros de la provincia que acudieron a él antes de ser asesinados.

La asociación ha hecho hincapié en que la Diócesis "no debe obviar la realidad" a la hora de tomar una decisión que "puede herir la sensibilidad de muchas personas que sufren aún las consecuencias de la brutal represión que el régimen de Franco llevó a efecto en esta provincia" que, en base a sus datos, hay contabilizados más de 8.000 asesinatos en la provincia y "un número indeterminado" de víctimas que sufrieron torturas, persecución, presidio y exilio forzado por sus ideas políticas.

Por todo ello, ha pedido a la Diócesis de Huelva y a su máximo representante, José Vilaplana, que reconsidere su propuesta y desestime la misma por respeto a las víctimas. "Desde la asociación estaremos encantados de tener un encuentro con el señor obispo para debatir esta cuestión que nos parece capital, cita que le pediremos en los próximos días", ha concluido.