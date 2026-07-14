Asociación Víctimas Adamuz critica las "múltiples incidencias" del tren en Huelva

Archivo - Tren de media distancia en la estación de Huelva. - RENFE - Archivo

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 14 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, Mario Samper, ha criticado este martes que la "realidad" de Huelva en infraestructuras ferroviarias es que "tiene un tren que nunca llega a su hora por múltiples incidencias técnicas" y que "incluso en alguna ocasión, como ocurrió el 18 de enero, ni siquiera llega".

A preguntas de los periodistas antes de presentar en Punta Umbría la gala benéfica por las víctimas del accidente ferroviario, ha incidido en que "lo que hay" en Huelva es una línea ferroviaria de Madrid a Huelva, que alcanza los 300 kilómetros por hora, pero en el trayecto de Sevilla a Huelva "discurre a 20 kilómetros por hora en algunos tramos por las definiciones de la vía".

"A día de hoy Huelva lo que tiene es lo que hay, un tren que nunca llega a su hora por múltiples incidencias técnicas y que incluso en alguna ocasión, como ocurrió el 18 de enero, ni siquiera llega así que nosotros lo que tenemos ahora mismo no estamos de acuerdo con ello.

Por ello, ha incidido en que "si en un futuro hay planteadas una renovación de la vía, unos presupuestos, eso ya habrá que verlo" y que con el paso de los años "se verá a ver si todas las inversiones proyectadas que se dicen son verdad o simplemente comentarios que son humo".