Asociaciones animalistas piden ayuda para alimentar a los animales afectados por el incendio de Niebla (Huelva)

Zona afectada por el incendio de Niebla (Huelva). - Francisco J. Olmo - Europa Press

HUELVA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Varias asociaciones animalistas de Huelva y una de la provincia de Sevilla se están coordinado y han pedido ayuda para poder llevar alimentos, una vez que sea posible, a los animales silvestres de las zonas afectadas por el incendio que se declaró el pasado 6 de agosto en el paraje Raboconejo de Niebla (Huelva), y que ya ha recorrido más de 28.000 hectáreas.

Según han indicado en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, se trata de llevar al monte comida en cuanto se autorice y el paso del fuego "lo permita" y para atender las zonas afectadas por el incendio, se dividirán entre los dos flancos, el este --Paterna, Escacena, principalmente-- y noroeste --desde Valverde hasta Berrocal--, mientras que desde Hinojos, zona no afectada, se coordina la logística y el almacenamiento para poder trasladar la ayuda a ambas zonas afectadas por el incendio.

Esta acción está impulsada por Ayudando A Los Animales Sierra de Aracena, Colectivo Animalista del Condado, Paterna Animalista, Valverde Animal y, desde la provincia de Sevilla, por Latidos Gatunos.

Los colectivos piden colaboración ciudadana de forma que se compre grano equino, "no pienso de perro ni gato", fruta --manzanas y peras, sobre todo-- "teniendo en cuenta que al ser alimentos perecederos se deben entregar no más de 24 horas antes de llevarle al campo la comida a los animales --ciervos, muflones, jabatos, etc.--.

De otro lado, informan de que los ciudadanos interesados en colaborar para llevar el alimento a los animales se pueden apuntar como voluntario para ir al monte a suministrar el alimento, ofreciendo su coche --que debe ser un todoterreno--, con van o remolque para el transporte tanto de la comida como del agua.

Para la recogida del alimento se establecen puntos de recogida en Paterna, Hinojos y Valverde, en la provincia de Huelva, y en Sevilla, capital. Para participar han hecho públicos una serie de teléfonos de voluntarios de las protectoras: el 605 603 331, que coordina desde Hinojos el Colectivo Animalista del Condado, al 653 724 245 para contactar con la coordinadora de Paterna Animalista; el 620 972 826, que coordina Valverde Animal y el 656 868 008, que coordina desde Sevilla, capital la asociación Latidos Gatunos.

Remarcan que los interesados en ayudar o presentarse voluntarios para alguna colaboración pueden contactar, según la cercanía, con uno de esos números de teléfono. "Lo que se ha quemado es nuestro patrimonio natural, de todos y cada uno de nosotros. Ojalá entre todos nos unamos para devolverle a la naturaleza una mínima parte, ínfima, de lo que se ha perdido", señalan.