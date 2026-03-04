Atlantic Copper cierra 2025 con una facturación de más de 2.807 millones de euros

Presentación del Balance de Resultados 2025 de Atlantic Copper. - ATLANTIC COPPER

La empresa onubense Atlantic Copper, primera productora de cobre y ácido sulfúrico en España, situada en Huelva, cerró el ejercicio 2025 con una facturación de 2.807 millones de euros y un margen operativo normalizado de 34 millones, según el balance financiero presentado por la consejera delegada de la Compañía, Macarena Gutiérrez. El año estuvo marcado por el avance de la inversión estratégica en proyectos innovadores como la nueva planta de CirCular.

La actividad principal de la compañía continuó siendo la venta de cobre refinado en forma de cátodos. A esta línea se añadieron los ingresos procedentes de metales preciosos como el oro y la plata, comercializados en forma de lodos electrolíticos, del ácido sulfúrico y del silicato de hierro.

Así, el mercado nacional representó el 43% de las ventas, seguido por los países mediterráneos, que representaron el 36%, y las ventas a Asia que supusieron un 12%, con un importe total de exportaciones de 1.560 millones de euros.

En cuanto a la producción, el complejo metalúrgico de Huelva procesó más de 947.000 toneladas de concentrado metálico de cobre, obteniendo 250.000 toneladas de cátodos de alta pureza, más de 910.000 toneladas métricas de ácido sulfúrico y 88 toneladas de lodos electrolíticos ricos en metales preciosos.

COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN

Macarena Gutiérrez ha señalado que el actual escenario internacional "refuerza la importancia estratégica" del cobre y de otros metales esenciales para "avanzar en la transición energética y digital". Al mismo tiempo, el sector opera en un entorno "cada vez más competitivo", con "presión sobre los costes energéticos y operativos", lo que "obliga a las empresas industriales a mejorar de forma continua su eficiencia y procesos".

Para dar respuesta a estos desafíos, ha remarcado que Atlantic Copper mantiene "una apuesta firme" por la innovación como "palanca" de competitividad y de "mejora continua". En este sentido, la empresa destina anualmente diez millones de euros a I+D+i centrados en "la optimización de procesos y la mejora del rendimiento productivo y la operatividad ambiental". "Un esfuerzo especialmente importante en un ejercicio de gran inversión, donde la eficiencia y la mejora tecnológica marcan la diferencia para mantener la competitividad de la empresa", ha añadido.

EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD

En materia energética, la Compañía eleva hasta el 62% la energía consumida a partir de la autogeneración y de contratos PPA de origen renovable, una cifra "notablemente superior" a la del 51% alcanzado en 2024. En cuanto a operatividad ambiental, Guitiérrez ha indicado que en la última década, Atlantic Copper ha reducido sus emisiones de CO2 en un 38% y sus emisiones de partículas a la atmósfera en un 49%, "avanzando de forma progresiva" en sus objetivos de sostenibilidad, "gracias a una inversión de 451 millones de euros en medio ambiente en los últimos diez años.

IMPACTO SOCIAL

De otro lado, ha explicado que en 2025 la actividad de la empresa ha generado "más de 2.900 empleos directos, indirectos e inducidos, consolidando su papel como motor industrial y económico de su entorno". La plantilla media fue de 824 personas, con un 87% de contratos indefinidos, "lo que pone de manifiesto su apuesta por el empleo estable y de calidad".

El 20% de la plantilla está compuesto por mujeres, quienes ocupan el 33% de los puestos de supervisión y el 50% del Comité de Dirección, "habiéndose duplicado el empleo femenino en la última década". Atlantic Copper renovó en 2025 su certificación como Top Employer, reconociéndola como "una de las mejores empresas" para trabajar en España.

El impulso al talento joven se reflejó también en el programa de FP Dual, donde el 66% de las personas que finalizaron su formación se incorporaron a la plantilla, con una tasa de inserción laboral femenina del 57%.

Asimismo, Atlantic Copper destinó a través de su fundación en 2025 más de 600.000 euros a iniciativas sociales, de los que el 57% se dirigió a actividades educativas, incluyendo la colaboración con la Universidad de Huelva, programas de prácticas y proyectos de educación medioambiental, lo que supone que ha mantenido un "firme compromiso social".