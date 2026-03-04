Atlantic Copper espera que se "suavicen" las "tensiones" entre España y EEUU "al igual que hace un año"

Archivo - La consejera delegada de Atlantic Copper, Macarena Gutiérrez.. - FRANCISCO J. OLMO/EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera delegada de Atlantic Copper, Macarena Gutiérrez, ha señalado este miércoles que espera que se "suavicen" las tensiones entre EEUU y España,"al igual que se suavizaron las mismas manifestaciones que ya hubo el año pasado por estas fechas", después que el presidente Donald Trump haya amenazado a nuestro país con un embargo comercial por no ceder las bases militares de Rota y Morón para la operación en el conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Así, a preguntas de los periodistas durante la presentación de los resultados de la compañía en 2025, la consejera delegada ha manifestado que justo el año pasado "se hablaba de los aranceles" y que "hubo que trabajar mucho con Europa para hacerles ver que "podían afectar directamente a la actividad de la empresa".

"Aquellos aracenceles, tras acuerdos tanto con Estados Unidos como con Europa, no se llevaron a cabo y, por lo tanto, todo aquello quedó sin efecto", ha recordado.

Cabe recordar que la compañía no exporta directamente a Estados Unidos, solo "algo de ácido sulfúrico", pero sí importa alrededor de un 10% de concentrado de cobre del país americano, por ello, solicitó a la Unión Europea, a través de alegaciones, que no incluyera este producto en la lista de aranceles.

No obstante, en la actualidad la situación geopolítica "vuelve a tener encima de la mesa algunos visos de poder manifestar algún tipo de consecuencias", pero Atlantic Copper "lleva trabajando como empresa americana desde el año 1993 que entró Freeport" y "ha sido siempre una delicia de accionista".

Por ello, Gutiérrez cree que las manifestaciones que "se hacen en un contexto, como las que se han hecho en el pasado, luego son difíciles de materializar", por lo que espera que "todo esto se vuelva a suavizar, igual que se suavizaron las mismas manifestaciones que ya hubo el año pasado por estas fechas.