Una auditoría revela "graves irregularidades" en las contrataciones de personal de Giahsa en 2021

ALJARAQUE (HUELVA), 23 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS), Diego del Toro, ha dado a conocer las conclusiones de un informe de auditoría sobre los procesos de contratación de personal en Giahsa correspondientes al ejercicio 2021, que revela que "el 87% de los expedientes analizados presentan irregularidades en aspectos básicos del procedimiento".

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, el informe, encargado por la dirección anterior en 2023 y elaborado por la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC), ofrece, según ha señalado Del Toro, "una imagen preocupante sobre el cumplimiento de las normas de contratación de personal en ese periodo".

Al respecto, el presidente ha remarcado que "en el 80% de los casos, no consta el anuncio oficial del puesto vacante". "También en el 80%, no se acredita el nombramiento previo de un tribunal de selección conforme al convenio colectivo. En un 20% de los expedientes, no se realizó oferta pública ni difusión a través del SAE. En el cien por cien, no se definieron previamente las pruebas selectivas ni la documentación requerida", ha añadido.

Por otro lado, Del Toro también ha detallado que "en el cien por cien, no se acredita la aplicación del criterio de preferencia en caso de empate ni la justificación para recurrir a procedimientos alternativos" y "en un 33%, no se pudo confirmar si se realizaron aportaciones a planes de pensiones o seguros colectivos".

"El informe tiene un alcance limitado y se basa en una muestra concreta, pero sus conclusiones son claras y preocupantes. Se incumplieron principios básicos de publicidad, igualdad y transparencia en los procesos de selección", ha afirmado Diego del Toro.

Asimismo, el presidente ha señalado que "ya se han puesto en marcha medidas de control y corrección", con el objetivo de "garantizar la legalidad, la equidad y el cumplimiento de los procedimientos en la contratación pública". "La gestión anterior nos ha dejado una empresa con procedimientos erosionados y una reputación pública cuestionada. No podemos mirar hacia otro lado ante un modelo opaco que ha lastrado el funcionamiento y la confianza en Giahsa", ha añadido.

La nueva dirección, desde el inicio de su mandato, ha iniciado un "proceso firme de transformación y ha comenzado una nueva etapa". "Estamos construyendo un modelo basado en la transparencia, el rigor y el servicio público real. Queremos que Giahsa vuelva a ser una empresa de referencia y orgullo para los municipios de esta provincia", ha concluido Del Toro.