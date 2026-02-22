Aumentan las inmigraciones y disminuyeron las emigraciones en Huelva arroja un saldo migratorio positivo

Archivo - Calle Pablo Rada de Huelva. - FRANCISCO J OLMO/ EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El saldo migratorio de la provincia de Huelva durante 2024 fue positivo, concretamente de 4.084, ya que se registraron 26.032 movimientos de entrada y 21.948 de salida, además de que aumentaron las inmigraciones, pero disminuyeron las emigraciones.

Esta información, consultada por Europa Press, forma parte de la Estadística de Migraciones y Cambios de Residencia (EMCR), del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) publicada esta semana y que ofrece datos de las migraciones exteriores e interiores producidas en Andalucía entre dos censos anuales consecutivos, llegando a nivel de detalle municipal.

Esta estadística ofrece información desde dos perspectivas. Una que se ocupa de contabilizar los movimientos con independencia de quien los ha realizado. Así que en esta primera perspectiva, una misma persona puede haber efectuado más de un movimiento y todos son incluidos. La segunda contabiliza personas migrantes, de tal manera que si una persona realiza más de un movimiento en el mismo año, solo se contabiliza una vez.

De este modo, en comparación con el año anterior, las entradas aumentaron un 2,31% y las salidas disminuyeron en un 3,78%, consolidándose una tendencia que se viene registrando en los últimos cuatro años.

De las emigraciones de 2024, los mayores movimientos son interiores, es decir, a algún municipio andaluz, concretamente a 11.377, de los cuales 8.331 fueron a municipios onubenses. Mientras que 6.963 movimientos se realizaron al extranjero.

Por su parte, de las inmigraciones de 2024, el 44,26% fueron las que provenían del extranjero, concretamente 11.497, mientras que 11.350 provenían de Andalucía, incluidos los onubenses que cambian de residencia a otro municipio de la provincia.

Atendiendo al sexo de la persona migrante, los cambios residenciales hacia afuera los de hombres fueron ligeramente más frecuentes, con el 50,7% en el total de los movimientos. En los movimientos interiores, los de hombres también fueron levemente superiores al de mujeres con el 51,1% del total de dichos movimientos.

Respecto a la edad en el momento de la migración, el grupo más frecuente fue el de 30 a 34 años, tanto en las emigraciones con un 12,4%, como en las inmigraciones con el 11,7%.

Por municipios, el que más inmigración recibió fue Huelva capital con 5.200 personales, de las cuales el 43,2% fueron andaluces, mientras que el 42,8% fueron extranjeros. Le siguen Moguer, con 1.946 personas (64% extranjeros); Lepe, con 1.843 (55,07% de origen extranjero); Cartaya, con 1.403 (55,3% extranjeros); Almonte, con 1.630 (60,49% de origen extranjero); Ayamonte, con 1.317 (49,43% de origen extranjero); y Palos de la Frontera, con 1.159 (59,1% extranjero).

Por otro lado, el que más emigración registró fue la capital, con 4.446 personas, de las cuales el 60% se trasladaron a algún punto de Andalucía, mientras que el 19,9% se dirigieron al extranjero. Le siguen Almonte, con 1.761 (el 58,8% se dirigieron al extranjero); Cartaya, con 1.280 (el 42,4% hacia el extranjero); Lepe, con 1.441 (el 42% hacia Andalucía); Moguer, con 1.329 (42,96% se fueron al extranjero); e Isla Cristina, con 1.004 (el 55% a Andalucía).