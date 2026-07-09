Auxiliado en Huelva el tripulante de un pesquero que sufrió un desvanecimiento mientras faenaba

Rescate de un tripulante de un pesquero en alta mar. - GUARDIA CIVIL

HUELVA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Servicio Marítimo Provincial de Huelva han rescatado al tripulante de un pesquero que sufrió un desvanecimiento mientras faenaba en alta mar y fue evacuada ya estabilizada a un centro médico por una embarcación.

Según informa la Guardia Civil en nota de prensa, estos agentes mientras realizaban labores propias del servicio de vigilancia genérica del mar, escucharon por el canal al patrón de un buque pesquero solicitando ayuda por urgencia médica ya que uno de sus tripulantes se había desvanecido y no respondía a los estímulos.

Rápidamente los agentes, intentaron contactar con la embarcación no siendo posible por lo que consiguieron las coordenadas y se dirigieron rápidamente al punto donde se encontraba.

Llegados, un agente abordó el pesquero para evaluar la situación, encontrando a un varón tendido en el suelo de la cubierta. En ese momento lo colocó en posición lateral de seguridad. La persona tenía el pulso bastante irregular y presentaba pequeñas convulsiones en extremidades superiores.

El auxiliado recobró el conocimiento, encontrándose totalmente desubicado y desorientado sin poder articular palabra alguna ni reconocer a los allí presentes. Según los compañeros al observar que esta persona comenzó a tambalearse, lo ayudaron a tumbarse, por lo que no sufrió ningún golpe en la cabeza.

Finalmente, la persona fue evacuada ya estabilizada a un centro médico por una embarcación de Salvamento Marítimo, colaborando ambas tripulaciones en el traslado de un barco a otro, ya que debido al gran estado de desorientación que presentaba la víctima, se descartó la evacuación aérea.

Desde la Guardia Civil han recordado la "importancia" de colocar a una persona inconsciente que tiene pulso en posición lateral de seguridad, ya que de esta manera le podemos salvar la vida. Esta maniobra mantiene despejada la vía aérea, reduce el riesgo de asfixia y protege a la víctima hasta la llegada de los servicios médicos.