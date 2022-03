Avanza el proyecto del fruto centro de aeronaves no tripuladas para poner a Huelva "en el mapa aeroespacial"

HUELVA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El proyecto CEUS (Centro para Ensayos, Entrenamiento y Montaje de Aeronaves no Tripuladas), supone un salto tecnológico de gran calado en la provincia onubense, un progreso en innovación especializada, que sin duda está poniendo a Huelva en el mapa europeo en lo referente a la industria aeroespacial.

Por esta razón, la Presidenta de la Diputación de Huelva ha celebrado este miércoles una reunión con algunos de los agentes implicados en el proyecto, como son Juan Antonio Márquez vicerrector de planificación estratégica de la Universidad de Huelva y Presidente del Consejo Económico y Social, Gustavo Cuéllar, alcalde de Moguer, y José Manuel Andújar, eminente el profesor de la UHU; junto con el equipo técnico de la Diputación.

En dicha reunión se ha puesto de manifiesto el papel impulsor de la Diputación para que CEUS sea una realidad consolidada en el próximo año 2023, no solo poniendo a disposición sus recursos técnicos, sino, además, encabezando y tomando la iniciativa de forma activa para la consolidación del mismo.

Para María Eugenia Limón, el Proyecto CEUS, junto con el Centro de Experimentación de El Arenosillo (CEDEA), "sitúan a la provincia onubense en una posición incuestionable en el mapa aeroespacial andaluz, nacional y europeo, convirtiéndose en un proyecto de vanguardia para Huelva, en un momento en el que se están sentando las bases de una nueva economía, donde la innovación y la tecnología centran el futuro que queremos para nuestra tierra".

"Para la Diputación de Huelva este proyecto, integrado en el Plan Estratégico de la Provincia, supone una oportunidad inmejorable y un notable estímulo para coger aún más impulso en nuestros objetivos de innovación y de lucha contra la despoblación; además, alrededor del CEUS hay que activar toda una industria secundaria y accesoria que generará riqueza, empleo estable y de calidad, no solo en la comarca, sino en toda la provincia", concluía Limón.

El Centro para Ensayos, Entrenamiento y Montaje de Aeronaves no Tripuladas (CEUS, que proviene del nombre en inglés "Center of Excellence for Unmanned Systems"), es un centro de desarrollo y pruebas, que se situará en el paraje de "La Atalaya" (montes ordenados) del municipio de Moguer, con la función específica de ensayo, entrenamiento y montaje de aviones no tripulados (Drones) de gran tonelaje (hasta 15 toneladas). Esta gestionado por el INTA ubicándose en las proximidades del Centro de Experimentación de El Arenosillo (CEDEA), del que dependerá orgánicamente.

El Proyecto CEUS cuenta con una inversión de 28 millones de euros, cuyos trabajos se realizan en tres etapas. Una fase cero que comenzó el pasado mes de noviembre de 2021 con trabajos de desbroce, una primera con preparación de terrenos, una segunda para los edificios e infraestructura y la última para la adquisición de equipamientos.