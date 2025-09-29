Una avería en una tubería del Puente Sifón de Huelva provoca una gran columna de agua

HUELVA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una avería en un registro del Puente Sifón Santa Eulalia --dividido entre término municipal de Huelva capital y Aljaraque-- ha provocado una gran columna de agua claramente visible desde distintos puntos.

Así, según han indicado desde el servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, una llamada a las 11,45 horas ha dado aviso de esta masiva salida de agua en la conducción del puente. Por ello, se ha dado aviso a la Autoridad Portuaria de Huelva, así como a la Guardia Civil y a la Policía Local de Huelva.

Por su parte, desde la Junta de Andalucía han informado de que se trata de una rotura de uno de los cinco tubos que conducen en agua en el puente y que, por la presión, ha levantado una de las bocas de acceso. Asimismo, señalan que ya está cortada la salida del agua y se va a buscar "una chapa para poner encima" y restablecer el tráfico este lunes "lo antes posible".

De la misma manera, la Delegación de la Junta en Huelva subraya que, "una vez se empiece a reparar, lo normal es que haya una semana de corte en el puente" debido al tipo de avería, toda vez que asegura que el suministro de agua está "garantizado".

De momento, se desconocen los motivos de este colapso de la tubería. Precisamente, el pasado mes de agosto la Junta de Andalucía realizó obras de carácter "urgente" en las conducciones de agua del viaducto.