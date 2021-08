AxSí reclama actuar ante la "critica situación de la única olmeda" de la capital

HUELVA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Andalucía Por Sí Huelva ha indicado este miércoles que la olmeda de Fuente Vieja "ha ido progresivamente languideciendo según avanzaba la obra" promovida en este enclave, con la caída de ejemplares que hasta hace pocos meses "estaban completamente sanos".

"Vemos cómo colectivos como ArqueoHuelva, Sistema de Cabezos de Huelva, Monumento Natural de Andalucía y la página Dadmehr Prehistoric Experience se han implicado en la defensa de este entorno. Sin embargo, otros que dicen ser férreos defensores de los cabezos como Huelva Te Mira y Fridays For Future Huelva, no los hemos visto que hayan dicho nada sobre la ejecución de esta obra, la afección a la olmeda o que ciudadanos particulares se hayan tenido que encargar de la supervivencia de la población de sapillo pintojo, al ver como las instituciones se ponían una venda en los ojos y colectivos "ecologistas" no se encargaban", considera el partido.

Los andalucistas exponen que han elevado a la Junta "la grave afección que presentaba esta olmeda por la aparición de un hongo que afectaba a los árboles produciendo su completa muerte en periodos de tiempo muy cortos", tras lo cual "la Delegación de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente derivo esta queja al Ayuntamiento de Huelva, del cual aún estamos a la espera de respuesta".