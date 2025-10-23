Ayamonte (Huelva) acoge este viernes la VII Jornada Internacional de Armadores Punta del Moral

Archivo - Imagen de arvhivo de las V Jornadas Internacionales de Pesca, organizadas por los Armadores de Punta del Moral. - ARMADORES DE PUNTA DEL MORAL - Archivo

AYAMONTE (HUELVA), 23 (EUROPA PRESS)

La Asociación de Armadores Punta del Moral (OPP80), de Ayamonte (Huelva) celebra este viernes, 24 de octubre, la VII Jornada Internacional de Armadores Punta del Moral, un encuentro que "se ha consolidado como una cita de referencia para el sector pesquero español y europeo".

El evento, que se celebrará en la sede de la OPP80, reunirá a representantes de administraciones públicas, entidades pesqueras, asociaciones profesionales y expertos de toda España para abordar los grandes desafíos que afronta la pesca en un contexto de transformación económica, ambiental y tecnológica, según ha indicado la asociación en una nota.

La jornada será inaugurada por el director de operaciones de la OPP80, Pedro Casado; el teniente alcalde de Ayamonte, Francisco Cristóbal Casado; y el director general de Pesca, Acuicultura y Economía Azul de la Junta de Andalucía, Carlos Alderegüia.

El programa de la jornada abordará cuestiones clave que "marcarán el futuro inmediato" de la pesca en España y en la Unión Europea. La primera intervención, titulada 'El sector de la pesca ante sus grandes retos de futuro', correrá a cargo del subdirector general del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), Manuel Pablos, que analizarán los desafíos estructurales del sector, desde la sostenibilidad económica y social de las flotas hasta el relevo generacional, la digitalización y la adaptación a las nuevas normativas europeas.

A continuación, el director general de Pesca, Acuicultura y Economía Azul de la Junta de Andalucía, Carlos Alderegüia, ofrecerá la ponencia 'La gran batalla de las pesquerías del Mediterráneo'. Su intervención pondrá el foco en la situación actual de las flotas andaluzas, las políticas de conservación de recursos y las estrategias necesarias para equilibrar la sostenibilidad ambiental con la viabilidad económica de las empresas pesqueras.

El debate continuará con la ponencia 'Horizontes de la pesca en la UE: prioridades y retos', a cargo del director general de Europêche, Daniel Voces, que abordará la evolución de la política pesquera común, las negociaciones sobre cuotas, el papel de las organizaciones de productores en la gestión responsable de los recursos y las perspectivas de futuro en el marco europeo.

Por su parte, el jefe de la Capitanía Marítima de Huelva, Alejandro Andray, ofrecerá la ponencia 'El cambio en los sistemas de despacho', centrada en las innovaciones y adaptaciones tecnológicas que están transformando los procedimientos administrativos y de control de las embarcaciones, con especial atención a la simplificación digital y la seguridad marítima.

Finalmente, la gerente de Galpa Huelva, Miriam Carrasco, presentará 'Galpa Huelva, motor de inversiones a bordo', una intervención que destacará el papel de los Grupos de Acción Local del Sector Pesquero como impulsores de proyectos de diversificación económica, sostenibilidad y desarrollo costero, con ejemplos concretos de éxito en la provincia de Huelva.

La jornada concluirá con la exposición de conclusiones por parte del director de operaciones de la OPP80, seguida de una degustación de productos pesqueros locales, ofrecida por la organización. Con siete ediciones celebradas, las Jornadas Internacionales de Armadores Punta del Moral "se han consolidado como un punto de encuentro imprescindible para analizar el presente y futuro del sector, reforzando el papel de Ayamonte como referente pesquero en España y Europa".