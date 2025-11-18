Ayamonte (Huelva) celebra sus XXIX Jornadas de Historia del 25 al 29 de noviembre con 11 ponencias y apuestas musicales

AYAMONTE (HUELVA), 18 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Ayamonte (Huelva), Alberto Fernández, ha presentado este martes, ante los medios de comunicación, la vigésimo novena edición de las Jornadas de Historia de Ayamonte, una cita "ineludible", según ha destacado el alcalde, Alberto Fernández, y que "pone en valor la riqueza cultural, patrimonial e histórica de nuestra ciudad".

Según ha indicado el Ayuntamiento ayamontino en una nota de prensa, a lo largo de distintos actos, ponencias y encuentros, la cita vuelve a convertirse en "un evento imprescindible" para estudiosos, estudiantes y ciudadanos de la propia ciudad de Ayamonte, para la difusión de un conocimiento riguroso y el fortalecimiento de la propia memoria e identidad local.

De este modo, la concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Ayamonte, María José Martín; y la jefa de servicio del área de Cultura, María Antonia Moreno, han desgranado el programa que, en el presente año, hace alusión al centenario de la bendición e inauguración de la Capilla de Canela y a la construcción de la popular barriada de Las Angustias, entre otros muchos asuntos.

Además, el alcalde, Alberto Fernández, ha señalado que, en esta edición, destaca "la puesta patrimonial del cementerio de Ayamonte, que encabeza la lista de uno de los cementerios civiles más antiguos de España y Portugal y que estamos tratando de ensalzar su valor".

De este modo, la jornada inaugural, que será el próximo martes, 25 de noviembre, a las 20,00 horas en la iglesia de Nuestra Señora de la Merced, contará con la ponencia 'Más allá de la muerte el cementerio de Ayamonte como patrimonio cultural vivo', por Sol Tarrés Chamorro (Universidad de Huelva).

Las Jornadas de Historia contarán este año con un total de once ponencias que versarán sobre distintos temas como el patrimonio campanero de Ayamonte, la barriada de la Virgen de las Angustias o la vida y obra de artistas ayamontinos como José Vázquez Sánchez y Luis Fernández de Córdoba, entre otros.

El primer edil ayamontino ha puesto en valor las "más de 250 ponencias en casi treinta años seguidos; algo que solo pueden darlo los lugares con la historia y la trascendencia que tiene una ciudad como la nuestra". "Así, cada año, se añaden nuevos ponentes que investigan sobre Ayamonte y su tradición histórica y cultural", ha añadido.

En este sentido, Alberto Fernández ha lanzado un mensaje a sus ciudadanos aludiendo a que "se debe trabajar en tener un planteamiento chovinista, mucho más elevado del que tenemos, dadas las tradiciones culturales y la historia con la que contamos". "Esto es lo que ofrecemos al mundo, a Andalucía y a nuestra provincia, y afianza una vez más a Ayamonte como un sitio de referencia cultural en nuestra provincia", ha apuntado.

Otra de las novedades de esta edición es el aumento de las apuestas musicales, contando con dos conciertos, tanto en la inauguración como en la clausura de las mismas. Así, en la inauguración del próximo martes se podrá disfrutar del Dúo Violonchelo y Guitarra 'Ecos del Tiempo'. El concierto de clausura, sobre música histórica, correrá a cargo de Ángeles Núñez y José Luis Pastor, el sábado 29 de noviembre en el Templo de San Francisco.