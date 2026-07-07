El Ayuntamiento cifra en unas 300 las chabolas afectadas en el incendio del asentamiento de Palos (Huelva)

Archivo - Iamgen de archivo de un incendio en el asentamiento de San Jorge en Palos de la Frontera (Huelva) . - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS - Archivo

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 7 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Palos de la Frontera (Huelva), Milagros Romero, ha señalado que el incendio extinguido en la madrugada de este martes en un asentamiento del polígono San Jorge del municipio ha afectado a unas 300 hectáreas, toda vez que se investigan las causas, aunque ha apuntado a su "intencionalidad".

A pregunta de los periodistas, la alcaldesa ha señalado que este tipo de incendios son "reiterados todos los años, siempre al final de campaña hay este tipo de sucesos".

Pero, en esta ocasión, "ha sido de tal magnitud que se han calcinado en torno a 300 chabolas", toda vez que ha indicado que los cuerpos de seguridad estuvieron actuando en la zona donde ha estado "completamente controlado siempre el fuego".

"A las dos de la mañana se extinguió y lo importante es que no ha habido daños personales ni tampoco materiales de las naves y negocios del polígono, que también es importante", ha añadido.

Al respecto, ha indicado que se están trabajando para esclarecer los hechos. "Hay una presunción de que ha sido intencionado, en las otras ocasiones ha sido también. Hubo un intento también hace poco de prender también fuego a la chabola, que también fue intencionado y estamos dejando a los cuerpos de seguridad que sigan investigando".

Por su parte, el delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa, ha afirmado que se están valorando "las circunstancias que han caecido en ese incendio" y "cuando esté el informe técnico, se analizará la situación, las causas" y "ver qué se puede hacer para, de alguna manera, intentar que eso no vuelva a ocurrir". "Eso tenemos que ponernos de acuerdo y buscar algún tipo de solución".

Además, ha señalado que tanto el Ayuntamiento de Palos de la Frontera como Cruz Roja han asistido a las personas afectadas. "A partir de ahí, tanto Administración Autonómica como local nos pondremos de acuerdo un poco para ver en qué posibilidades podremos ayudar y colaborar".