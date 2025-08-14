Ayuntamiento dice que el incendio de Aroche (Huelva) es "de gran magnitud" y ha afectado a unas 500 hectáreas

AROCHE (HUELVA), 14 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Aroche (Huelva) ha señalado que continúan las tareas para estabilizar y controlar el incendio declarado este miércoles en el paraje La Contienda, el cual está "muy frío" y la línea de control se encuentra "muy avanzada", toda vez que lo han calificado de "gran magnitud", ya que la superficie afectada hasta el momento es "de aproximadamente 500 hectáreas".

De este modo, el Ayuntamiento, a través de sus perfiles de redes sociales, consultados por Europa Press, ha señalado que las operaciones de la noche "han consolidado el trabajo realizado por la tarde", por lo que el incendio está "muy frío" y la línea de control "se encuentra muy avanzada", toda vez que han indicado que la superficie afectada es "de aproximadamente 500 hectáreas", por lo que ha sido un incendio de "gran magnitud", pero "los medios de refuerzo de Portugal, Córdoba y Jaén, así como los buldóceres, ya han sido retirados".

"Desde el Ayuntamiento hemos vuelto a aportar agua y también hemos llevado café a los efectivos desplegados que llevaban toda la noche trabajando. Gracias a todos por el esfuerzo y la coordinación. Vamos avanzando, pero es fundamental superar la tarde con las altas temperaturas y que el viento sea favorable para poder seguir consolidando el control", han indicado.

Por su parte, el servicio de extinción de incendios Infoca ha incorporado a primera hora de este jueves dos helicópteros y dos aviones de carga en tierra para cerrar el perímetro del incendio.

Los trabajos se centran especialmente en el flanco izquierdo de las llamas por la proximidad a una "importante masa" forestal de pinos y eucaliptos.

Por otro lado, desde la Diputación de Huelva han informado de que la carretera Aroche-Encinasola permanece cortada al tráfico debido al incendio registrado esta tarde en Aroche, por lo que se recomienda evitar la zona y utilizar rutas alternativas hasta que finalicen los trabajos de extinción.

El incendio se declaró este miércoles alrededor de las 14,10 horas en el paraje La Contienda. Sobre el terreno estuvieron actuando 18 medios aéreos y 150 efectivos terrestres con el objetivo de estabilizar el fuego. El Ayuntamiento de Aroche señalaba que los esfuerzos se centraban en evitar que "el fuego cruce la carretera que conecta Aroche con Encinasola". Reconocía que "las tareas de extinción están siendo muy complicadas", debido a las condiciones adversas provocadas por el viento cambiante y las altas temperaturas.

En este sentido, explicaba que la zona afectada por las llamas es un área "muy frondosa, con abundante fauna salvaje y presencia de granjas". El Consistorio ha habilitado "un pequeño campamento para asistir a los efectivos, proporcionándoles agua y comida". Ante este incendio, el Ayuntamiento de Aroche suspendía la Noche de Farolillos, actividad que tenían prevista, precisamente para la jornada de este miércoles.