El Ayuntamiento de Hinojos (Huelva) convoca una concentración el miércoles por el "injusto" reparto de fondos de Doñana

HINOJOS (HUELVA), 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Hinojos (Huelva), gobernado por el PP, ha convocado para el miércoles, 20 de marzo, una concentración para mostrar su desacuerdo por el reparto, a su juicio, "injusto" que el Ministerio de Transición Ecológica realizará de los de los 70 millones de euros de la línea 10 del Marco de Actuaciones para Doñana a los 14 municipios del entorno del Parque Nacional. Una decisión que la alcaldesa, Joaquina del Valle, manifestó que "carecía de criterios" y se basaba en "un acuerdo político".

Según ha informado el propio consistorio de Hinojos, esta concentración, que tendrá lugar a las 18,00 horas, en la plaza de España de la localidad, lleva como lema 'Se acabó. Concentración para luchar por lo que es nuestro'. Así, el Consistorio ha pedido "la unión de todo su pueblo" para manifestarse "en contra del injusto y perjudicial trato a Hinojos por parte del Ministerio".

En este sentido, este martes tenía lugar una reunión entre el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y los 14 municipios del entorno de Doñana para decidir los criterios para el reparto de los fondos municipales del Pacto de Doñana. Durante la misma, Morán trasladó a los municipios que se hará un reparto "en igualdad de condiciones" en función "de un marco predeterminado" --al no haber llegado a un acuerdo entre todos-- y que esa distribución tendrá un suelo de cuatro millones de euros y un techo de ocho, así como que "no habrá prioridad de un municipio sobre otro".

Además, apuntó que el 50% del dinero destinado a cada uno se repartirá este 2024 y el resto en 2025 para que se puedan llevar a cabo los proyectos presentados por cada uno de ellos, "con un horizonte de ejecución de 2027".

No obstante, los alcaldes de Almonte e Hinojos (Huelva), Francisco Bella y Joaquina del Valle, respectivamente, mostraron su descontento ante esta decisión, ya que "no hay ningún criterio" y se hace "asumiendo la propuesta de los alcaldes del PSOE, al que se han unido algunos del PP", lo que han calificado de "acuerdo político". Cabe recordar que se presentaron dos propuestas para el reparto de dichos fondos, una encabezada por estos dos municipios y otra firmada por el resto.

Tras la reunión del martes, la alcaldesa de Hinojos, Joaquina del Valle, reconoció que tenían "ciertas esperanzas" de una respuesta "motivada, razonada y responsable, después de haber estudiado objetivamente las propuestas planteadas" y "no ha sido así".

"Se ha tomado el acuerdo de mayoría sin mirar ningún criterio. No se nos ha sabido explicar, porque hemos salido sin conocer los criterios en los que se ha basado la decisión del Ministerio, más allá de que es un acuerdo de mayoría, iniciado, además, por un ayuntamiento del PSOE, al que han seguido otros socialistas y algunos del Partido Popular, que tienen que compartir circunstancias con ellos", abundó.

Al respecto, la alcaldesa dijo que este acuerdo "nada tiene que ver con el municipio", porque "Hinojos es Doñana, es la zona virgen del parque natural, es el 75% del término de especial protección, es el pueblo que ha estado cuidando para que eso se mantenga". "No tenemos pozos ilegales, no tenemos cultivos extensivos de frutos rojos, no tenemos muchas cosas, pero tenemos el tesoro de Doñana. Y eso no se ha tenido en cuenta", agregó.

Así, la primera edil lamentó que los vecinos de Hinojos "no vayan a recibir lo que le corresponde", porque el Ministerio "sin informar de qué criterio ha seguido, se ha dejado llevar por el criterio de 'la mayoría lo pide'".

Por otro lado, rebatió los argumentos dados por el secretario de Estado, subrayando que "no son más que ideas generales que aparecen en el propio acuerdo marco", pero que tanto ella como el alcalde de Almonte han pedido "los criterios objetivos en los que se han basado, tras tener sobre la mesa el estudio de las dos propuestas". "Nos han dado una copia del documento marco, que ya teníamos, y una copia de la propuesta de los doce pueblos", ha añadido.

"Lógicamente, no hay criterios objetivos, no hay un estudio de valoración de las dos propuestas y un documento realizado por el Ministerio diciendo que consideramos que esto es mejor por estas razones. No, no lo hay. Lo que hay es un copia-pega de dos documentos, el acuerdo marco y la propuesta de los doce pueblos. Eso es lo que nos han entregado como justificación de la decisión que han tomado", aseveró la alcaldesa.