La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, en la II Gala Deportiva Ciudad de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha reconocido este martes los logros, valores y trayectorias de 16 deportistas, equipos, clubes, federaciones y entidades relacionadas con el deporte onubense en la II Gala Deportiva Ciudad de Huelva, que se ha celebrado en el auditorio de la Casa Colón.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha destacado que "se trata de una cita pensada para el reconocimiento al talento y al esfuerzo de quienes hacen grande el deporte onubense", ha indicado el Consistorio en una nota.

En este sentido, la primera edil ha ensalzado la labor de los clubes, "que trabajan día a día, que forman a deportistas y también personas, que transmiten valores y que mantienen vivo el espíritu deportivo en nuestros barrios y en toda Huelva" así como el ejemplo de los deportistas onubenses, "que sois fuente de inspiración para toda Huelva, especialmente para los más jóvenes".

"Con vuestro ejemplo demostráis que los sueños se alcanzan con esfuerzo, disciplina y constancia. Sois referentes dentro y fuera de la competición, porque vuestros éxitos no solo hablan de lo que habéis logrado, sino también de los valores que representáis", ha agregado.

Por su parte, la concejal de Deportes, Salud y Consumo, María de la O Rubio, ha felicitado a los premiados, "una representación de los numerosos clubes, deportistas, federaciones y personas que se afanan en nuestra ciudad por seguir engrandeciendo el deporte y que nos impulsó a instituir esta gala propia como una forma de corresponderles a modo homenaje y reconocimiento".

En sentido, ha destacado el "buen momento" que atraviesa el deporte onubense, no sólo en cuanto a logros y resultados, sino también por su capacidad organizativa, por numerosos eventos y torneos nacionales e internacionales "que proyectan nuestra imagen".

RECONOCIMIENTOS

Durante la gala, el Club Bádminton IES La Orden, fundado en 1989, ha sido distinguido con el Premio Emilio Martín a la Trayectoria Deportiva, como reconocimiento al club más laureado de la historia del deporte onubense y referencia nacional. Hay que recordar que este club atesora diez títulos nacionales y un subcampeonato de Europa, entre otros logros, y desarrolla además de una importante labor de cantera, ya que cuenta con cinco equipos compitiendo en diferentes categorías nacionales.

La presidenta del club, María Eugenio Lorenzo, ha agradecido "un reconocimiento que sentimos como un premio al trabajo de más de 40 años y nos anima a seguir trabajando y llevando el nombre de Huelva lo más lejos posible".

Por su parte, Paco Ojeda, uno de sus fundadores y alma máter del club, actualmente director técnico, ha destacado que "este premio es de todos los que forman esta gran familia" y ha agradecido "especialmente el apoyo de los patrocinadores e instituciones, como el Ayuntamiento de Huelva" en una nueva temporada en la que aspiran a luchar por el undécimo título nacional y "a seguir haciendo historia".

Esta II Gala Deportiva Ciudad de Huelva ha reconocido además a los clubes CD Bádminton Huelva, CD Baloncesto Onuba, CD Sordos Huelva, CD Superhugo 44 Team, CDC Nuevo Molino, JBD Racing Competición, CD Fútbol Playa Huelva, el Club Gimnasia Rítmica Huelva, el Fundación Cajasol Sporting de Huelva; y los deportistas María Forero, Javier López, Daniela García, Andrés Cumbreras, y Juan Bautista Castilla 'Chamba', así como a la Federación Andaluza de Bádminton.

Estos 16 reconocimientos representan tanto éxitos individuales o colectivos así como el esfuerzo, la dedicación y el trabajo de varios centenares de deportistas onubenses, desde jóvenes que comienzan a abrirse camino en el deporte hasta figuras ya consolidadas que llevan el nombre de Huelva por competiciones nacionales e internacionales.

El Ayuntamiento ha destacado que cada galardón, además, simboliza y premia el compromiso de entrenadores, familias, técnicos y entidades "que hacen posible que el deporte onubense siga creciendo y cosechando éxitos".