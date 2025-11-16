El Ayuntamiento de Huelva activa un dispositivo de limpieza tras el paso de la borrasca para "recuperar la normalidad"

HUELVA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha anunciado este domingo, 16 de noviembre que ha activado un dispositivo especial de refuerzo de limpieza tras el paso de la borrasca Claudia por la ciudad, que ha dejado 319 incidencias a su paso desde el jueves según el 112, una acción que complementa al trabajo realizado durante la semana y que continuará en los próximos días para "que la ciudad recupere su normalidad lo antes posible".

La concejal de Infraestructuras y Servicios Públicos, María Dolores Ponce, ha expresado en un audio remitido a medios de comunicación que, entre otras incidencias, cientos de contenedores se han desplazado tras caer, asegura, 90 litros de agua por metro cuadrado con rachas de viento de hasta 50 kilómetros hora, afectando principalmente a la zona sur de la ciudad.

"Ha llovido nueve horas, lo que suele llover en todo el mes de noviembre, superando con crece todas las previsiones", ha expresado Ponce.

Asimismo, ha resaltado el trabajo de los efectivos de bomberos, policía local, aguas de huelva y los servicios de limpieza han permitido que la ciudad recupere su normalidad.

"Todavía queda trabajo por hacer, pero ahí estamos, trabajando duro. Desde aquí quiero agradecer a todos su trabajo y compromiso por la ciudad de Huelva en estos días tan complicados", ha incidido la titular.

Cabe enmarcar que durante la jornada de este pasado sábado, el mayor número de incidencias se registraton en la provincia onubense, principalmente en Huelva capital y en municipios como Valverde del Camino, Minas de Riotinto, Calañas o Nerva, entre otros.