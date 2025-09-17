El Ayuntamiento de Huelva agradece a los hosteleros "su contribución en la ciudad" en los III Premios a la Hostelería

Acto de entrega de los III Premios a la Hostelería en el Ayuntamiento de Huelva, con la alcaldesa, Pilar Miranda. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

El acto de entrega de los III Premios a la Hostelería se ha celebrado esta tarde en el Ayuntamiento de Huelva para, según ha indicado la alcaldesa de la ciudad, Pilar Miranda, "abrir las puertas de la casa de todos los onubenses a los bares y restaurantes de la ciudad" y que sean los ciudadanos "los que agasajemos a quienes cada día nos sientan a su mesa para regalarnos su hospitalidad".

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la alcaldesa ha dicho que "se ha incluido este acto en la apretada agenda de inicio de curso en la ciudad para agradecer la contribución del sector hostelero al éxito de todos y cada uno de los eventos programados, y en el día a día de la ciudad".

"Desde este Ayuntamiento trabajamos en la dinamización de la capital para llenar de ambiente las calles, y con ello, los bares y restaurantes de la ciudad", ha subrayado Miranda.

Asimismo, la alcaldesa ha destacado "el apoyo y colaboración" de la Asociación Provincial de Bares, Restaurantes y Cafeterías de Huelva y de la Asociación de Empresarios de la Hostelería en la programación diseñada para "cerrar el verano y emprender con energía" este nuevo de inicio de curso que arrancó con las fiestas de La Cinta y seguirá este fin de semana con la Magna Mariana, después con la Feria del Legado Británico, la Feria de la Tapa y la Feria del Caballo".

De este modo, los ganadores de esta edición son Taberna el Condado, Bodeguita la Ibérica y la Taberna de Enfrente, además de los accésits otorgados al Restaurante Macha, Casa Miguel y Café Bar Don José.

"Los premiados representan a un sector por cuya actividad se puede medir el pulso de la ciudad, por su contribución al empleo y la economía local, pero también por ser los guardianes de nuestros productos y materias primas, de nuestras recetas y en definitiva de nuestras tradiciones culinarias y con ello, de nuestra cultura, nuestra historia y nuestro patrimonio, preservando una parte de nuestra identidad, que nos hace únicos y por tanto atractivos para el turismo", ha subrayado Miranda.

Así, la alcaldesa ha felicitado de esta forma a todos los galardonados por "demostrar día a día su compromiso con la ciudad y ser un ejemplo para todos los onubenses" con la esperanza de que "estos premios sirvan de acicate para continuar".

PREMIADOS

Antonio Gutiérrez ha recogido el primer premio otorgado a la Taberna El Condado en la categoría Trayectoria Empresarial, por sus más de 35 años de presencia en el corazón de Huelva. El accésit ha sido entregado a Antonio Manuel Díaz Hidalgo del Restaurante Macha, "convertido en lugar de referencia para disfrutar de la gastronomía onubense combinando tradición y vanguardia".

En la categoría Embajador de Nuestra Gastronomía, el primer galardonado ha sido la Bodeguita La Ibérica, que de la mano de Manuel Javier Mazo Lagares se presenta como "un espacio único donde disfrutar de los mejores productos y materias primas de nuestra provincia en plena calle Pablo Rada". El accésit concedido al bar Casa Miguel, de Hostelería Rodríguez Maestre, representada por María Eugenia Rodríguez, supone premiar a todo un clásico ubicado en el Mercado del Carmen.

Finalmente, en la categoría de Inicios Hosteleros destinada a "reconocer a los valientes, emprendedores que se han atrevido a apostar por Huelva, con un nuevo negocio como medio de vida y han triunfado, convertidos en el mejor de los referentes para demostrar que se puede" según ha dicho la alcaldesa, se ha otorgado el primer premio de esta edición a Juan Luis García Paneque y Noelia Orta López por la Taberna de Enfrente y su apuesta de excepción para dotar a Huelva de un rincón gourmet.

Asimismo, se ha concedido el accésit al Café Bar Don José, impulsado por jóvenes empresarios onubenses representados hoy por José Carlos Santana.

