El Ayuntamiento de Huelva aprueba el impulso de suelo residencial, VPO y nuevas promociones de vivienda

Plan de Reforma Interior de la actuación de transformación urbanística de la parcela del Seminario. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Huelva ha aprobado inicialmente este martes el Plan de Reforma Interior de la actuación de transformación urbanística de la parcela del Seminario y ha concedido licencia de obras para la construcción de cien viviendas, 58 en la calle Trigueros y 42 en la calle Córdoba, unos acuerdos "que permitirán impulsar nueva oferta residencial mediante el desarrollo de vivienda protegida, la puesta en valor de suelos infrautilizados y la agilización de los proyectos promovidos por la iniciativa privada".

El primer teniente de alcaldesa de Urbanismo y Medioambiente y portavoz del equipo de Gobierno, Felipe Arias, ha asegurado que "con estas propuestas se continúa avanzando en la estrategia de favorecer el acceso a la vivienda y dar respuesta a las de necesidades actuales y futuras de la ciudad", ha indicado el Consistorio en una nota.

En este sentido, ha explicado que desde el Ayuntamiento se está "trabajando desde todos los cauces" que tienen a su alcance "para favorecer la construcción de viviendas en Huelva", porque son "conscientes" de que "facilitar el acceso a una vivienda es hoy una de las principales preocupaciones de nuestros ciudadanos y uno de los grandes retos de las ciudades".

Arias ha señalado que la estrategia se apoya en "la generación de suelo disponible, la planificación del crecimiento de la ciudad, el impulso a la vivienda protegida, la recuperación de espacios urbanos infrautilizados y la agilización de la tramitación urbanística, porque necesitamos aumentar la oferta y generar más oportunidades para los jóvenes y las familias onubenses".

"El objetivo es que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida en Huelva y que las familias encuentren posibilidades reales para quedarse en su ciudad, pero también debemos preparar Huelva para el crecimiento que puede derivarse de las importantes inversiones económicas, industriales y energéticas que están en marcha", ha añadido el primer teniente de alcaldesa.

Arias ha subrayado que buscan que "el desarrollo económico vaya acompañado de una oferta suficiente de vivienda y de nuevos servicios, garantizando que las oportunidades que se abren para Huelva se traduzcan en bienestar y calidad de vida para los onubenses".

APROBACIÓN INICIAL DEL PRI DEL SEMINARIO

El principal acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno Local es la aprobación inicial del Plan de Reforma Interior de la actuación de transformación urbanística relativa a la parcela del Seminario, promovido por el Obispado de Huelva.

El documento permitirá reconducir parte de unos terrenos actualmente calificados para uso religioso hacia un uso residencial de protección oficial, favoreciendo la integración de este ámbito en la trama urbana y dando una nueva utilidad a espacios infrautilizados y sin posibilidades de desarrollo dentro de su actual calificación.

La actuación comprende una superficie total de 18.627,92 metros cuadrados, de los que 16.026,78 metros cuadrados corresponden a suelo de titularidad privada. El ámbito incluye parte de la parcela del Seminario y los espacios públicos próximos necesarios para conectar la nueva ordenación con el entorno urbano, incluyendo los viarios y acerados de la avenida de Santa Marta y las calles Doctor Juan Nicolás Márquez Domínguez y Agustín Domínguez Belda.

La propuesta plantea el desarrollo de 330 viviendas de protección oficial, con una edificabilidad máxima de 41.800 metros cuadrados de techo, mediante una ordenación en bloque abierto que incorporará zonas peatonales, espacios libres y un viario interior para facilitar el acceso a los aparcamientos. La ordenación prevé seis volúmenes residenciales y libera el resto de la superficie para la creación de espacios libres y dotaciones.

Tras la aprobación inicial, el expediente se someterá a un periodo de información pública de veinte días hábiles mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva y en el portal de la Administración urbanística. Posteriormente, se solicitarán los informes sectoriales legalmente preceptivos, incluido el correspondiente a la Consejería competente en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

NUEVAS PROMOCIONES RESIDENCIALES

Por otra parte, la Junta de Gobierno Local ha concedido licencia para el reformado de un proyecto destinado a la construcción de un edificio plurifamiliar de 58 viviendas en el número 52 de la calle Trigueros, que incluirá un local comercial, un centro de transformación, garajes y trasteros en sótano y dos piscinas privadas en cubierta.

La promoción contará con viviendas de uno, dos, tres y cuatro dormitorios, distribuidas en un edificio con tres frentes de fachada. El proyecto contempla una construcción de ocho plantas sobre rasante en el frente este de la parcela, hacia la avenida Molino de la Vega, y dos volúmenes de cuatro alturas en la zona interior de la manzana, con fachada a las calles Trigueros y Fuenteheridos.

El edificio dispondrá de 72 plazas de aparcamiento para vehículos y cuatro para motocicletas, además de 31 trasteros en el sótano. La cubierta será transitable y contará con dos zonas de uso privativo, cada una de ellas dotada con una piscina vinculada a las viviendas situadas en la planta inferior.

La licencia establece un plazo máximo de seis meses para el inicio de las obras y de dieciocho meses para su finalización, sin que los trabajos puedan permanecer interrumpidos durante más de seis meses una vez comenzados.

Por otro lado, se ha concedido licencia para el reformado de 42 viviendas, garaje, trasteros y local para centro de transformación en un solar con frentes a la calle Córdoba y la avenida San Antonio.

Arias ha señalado que la concesión de estas licencias es "también un ejemplo del trabajo que se está realizando para agilizar la gestión urbanística y facilitar que los proyectos puedan avanzar, porque tan importante como planificar y generar suelo es que las actuaciones se tramiten y se ejecuten".

EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA EL 'CAROLINA MARÍN'

Por último, la Junta de Gobierno Local ha dado vía libre a los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares, el expediente de contratación y la apertura del procedimiento para la adjudicación de las obras destinadas a la implantación de una instalación de producción fotovoltaica en el Palacio de Deportes Carolina Marín, una actuación que contará con una inversión total de 449.420 euros.

El proyecto contempla la instalación de un sistema de autoconsumo fotovoltaico de 438,75 kWp, sin excedentes, en este gran equipamiento deportivo municipal, con el objetivo de aprovechar la energía solar para mejorar la eficiencia energética de las instalaciones y optimizar su consumo. La actuación se enmarca en la estrategia municipal para avanzar hacia una ciudad más sostenible, mediante la incorporación de soluciones innovadoras que permitan reducir el consumo energético y mejorar la gestión de los grandes edificios públicos.

Las obras están incluidas en el marco del Plan EDIL (Estrategia de Desarrollo Integral Local) y cuentan con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

Con esta nueva actuación, el Ayuntamiento ha destacado que continúa impulsando la modernización energética de sus instalaciones municipales, "siguiendo la línea de proyectos desarrollados recientemente en edificios como la Casa Colón" y "reforzando su compromiso con la sostenibilidad, la innovación y la transición hacia un modelo urbano más eficiente y respetuoso con el medio ambiente".