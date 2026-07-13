El Ayuntamiento de Huelva aprueba el proyecto del aparcamiento de la calle Torres Quevedo en el Matadero

Recreación del futuro aparacamiento de la zona de El Matadero de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Huelva ha aprobado estelunes el proyecto de obras y el expediente de contratación para la adecuación de los terrenos destinados a la implantación de un aparcamiento provisional en la calle Torres Quevedo, una actuación que "permitirá ordenar un espacio muy utilizado por los vecinos del barrio del Matadero, mejorar su accesibilidad y poner fin a los problemas de polvo, barro y deterioro que presenta actualmente".

Según informa el Ayuntamiento en nota de prensa, el primer teniente de alcalde de Urbanismo y Medio Ambiente y portavoz del equipo de Gobierno, Felipe Arias, ha destacado que esta actuación "responde a una demanda histórica de los vecinos y forma parte del compromiso del Ayuntamiento con la mejora de los barrios, mediante inversiones que solucionan problemas cotidianos y mejoran la calidad de vida de los onubenses".

Así, Arias ha recordado que "este aparcamiento se integra en el mayor plan de inversiones en los barrios de la última década, con más de siete millones de euros destinados a veinticinco actuaciones financiadas íntegramente con fondos municipales, demostrando que una gestión económica responsable permite devolver esos recursos a la ciudadanía en forma de proyectos útiles".

El proyecto contempla la adecuación de una superficie de 2.585 metros cuadrados en una parcela municipal situada en la esquina de las calles Torres Quevedo y Valverde del Camino. La actuación permitirá transformar un espacio actualmente utilizado de manera desordenada en un aparcamiento asfaltado, vallado y completamente organizado.

La nueva infraestructura dispondrá de 108 plazas de estacionamiento, distribuidas en 89 plazas convencionales, seis para vehículos eléctricos equipadas con tres cargadores dobles de 22 kW, seis plazas reservadas para personas con movilidad reducida y siete para motocicletas. Asimismo, contará con un único acceso de vehículos desde la calle Valverde del Camino para "mejorar la seguridad y la circulación, además de accesos peatonales por ambas calles".

Además de incrementar la oferta de estacionamiento en una zona con "una importante demanda", las obras eliminarán los problemas de polvo durante los meses secos y los encharcamientos que se producen en época de lluvias, "mejorando también la imagen urbana de este entorno".

NUEVO IMPULSO AL DESARROLLO DEL ENSANCHE SUR

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha dado también un nuevo paso para avanzar en el desarrollo urbanístico del Ensanche Sur. De esta forma, se ha aprobado el Proyecto Básico Unitario de la manzana MR-01, que permitirá ejecutar en una única fase un conjunto residencial de 149 viviendas, con garajes, trasteros y locales comerciales.

Además, el Ayuntamiento ha aprobado el compromiso de gasto y el expediente de contratación del servicio de asistencia técnica que permitirá gestionar, seguir y controlar el Plan de Actuación Integrado (PAI) 'Huelva, Distrito H', financiado con fondos FEDER dentro de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL).

Esta asistencia técnica dará impulso a la EDIL que incluye la reforma y rehabilitación de la antigua cárcel provincial que supondrá "un motor de cambio" para el barrio de Isla Chica y su entorno, un área delimitada por la avenida de Andalucía, Pío XII, la calle Honduras y Pérez Cubillas.

Además, entre los proyectos incluidos en la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL), destaca la intervención en la ¡laza Parque de la Luz, la actuación en el entorno del Camino del Saladillo-plaza Teresa de Calcuta-Carambolo, la ampliación de la plaza Noria del Palmar, además actuaciones de naturalización y creación de corredores verdes en la avenida Pablo Ruiz Picasso o en la avenida Fuerzas Armadas, entre otros.

En este sentido, Felipe Arias ha señalado que "se sigue avanzando para que los grandes proyectos de transformación urbana de Huelva continúen cumpliendo plazos". "Con la puesta en marcha de esta asistencia técnica dotamos al Ayuntamiento de las herramientas necesarias para desarrollar con garantías las actuaciones financiadas con fondos europeos y seguir transformando la ciudad desde los barrios, con proyectos sostenibles y pensados para mejorar la vida de los vecinos".

NUEVAS VIVIENDAS EN EL SEMINARIO

Entre los acuerdos adoptados figura igualmente la concesión de licencia para la construcción de 32 viviendas unifamiliares adosadas, junto con 48 plazas de aparcamiento y la urbanización interior de la parcela 8.5 del Plan Parcial Seminario, favoreciendo el crecimiento residencial de este ámbito de la ciudad.

Por último, la Junta de Gobierno Local ha aprobado inicialmente el estudio de ordenación para el cambio de uso de una parcela situada en la calle Doctor Juan Nicolás Márquez Domínguez, actualmente destinada a infraestructuras, que pasará a tener uso terciario comercial. Esta actuación permitirá favorecer el desarrollo urbanístico del entorno, adaptando el planeamiento a las necesidades actuales de la ciudad.