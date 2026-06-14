El Ayuntamiento de Huelva apuesta por la escucha activa con encuentros con las federaciones vecinales

Primer encuentro vecinal con Saltés. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha celebrado esta semana un encuentro con la Federación de Asociaciones de Vecinos Saltés, dentro de la ronda de encuentros que va a llevar a cabo con las tres federaciones vecinales de la ciudad --Saltés, Tartessos y Onuba 25-- con el objetivo de compartir el modelo de ciudad que impulsa el Ayuntamiento bajo el concepto de 'Huelva, Ciudad Verde y del Buen Vivir' y seguir incorporando las aportaciones de los vecinos a una estrategia basada en la sostenibilidad, la calidad de vida y la participación ciudadana.

"Estamos construyendo un modelo de ciudad que va mucho más allá de proyectos concretos. Queremos una Huelva más verde, más saludable, más amable y con mayor calidad de vida para todos, pero ese objetivo solo tiene sentido si lo construimos entre todos" ha dicho la teniente de alcaldesa de Servicios Sociales, Familia, Empleo, Vivienda, Desarrollo Económico y Fondos Europeos, Adela de Mora, según ha especificado una nota de prensa del Consistorio onubense.

En este sentido ha explicado que "la Huelva del futuro no puede diseñarse únicamente desde la administración. Necesitamos escuchar a quienes viven la ciudad cada día, conocer sus prioridades y contar con su implicación para avanzar hacia una ciudad más sostenible, inclusiva y cohesionada".

De esta forma, la teniente de alcaldesa ha enfatizado en que para el equipo de Gobierno de Pilar Miranda "las asociaciones vecinales representan la voz de los barrios y son fundamentales para acertar en las decisiones que marcarán el futuro de Huelva. Su experiencia y conocimiento son imprescindibles para seguir avanzando".

Durante las últimas semanas, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, acompañada por miembros del equipo de Gobierno y técnicos municipales de distintas áreas, ha mantenido una serie de encuentros de trabajo con las tres federaciones vecinales de la ciudad, dentro del proceso participativo impulsado por el Ayuntamiento para definir de forma conjunta el modelo de 'Huelva, Ciudad Verde y Ciudad del Buen Vivir'.

Tras la jornada informativa celebrada el pasado mes de abril en La Gota de Leche, concebida como un "primer espacio de diálogo con la ciudadanía para presentar las principales líneas estratégicas municipales en materia de sostenibilidad, transición energética, economía circular, salud y bienestar, el Consistorio ha continuado este proceso mediante reuniones específicas con el movimiento vecinal organizado".

De este modo, esta misma semana se ha celebrado un encuentro con los representantes vecinales de Saltés, en el que se han compartido las principales conclusiones recogidas durante la primera fase participativa, al tiempo que se han abordado las necesidades, inquietudes y propuestas trasladadas por los representantes de los distintos barrios de la ciudad. En las próximas semanas está previsto repetir estos encuentros con las federaciones Tartessos y Onuba 25.

La iniciativa forma parte de una estrategia municipal que persigue avanzar hacia una Huelva "más sostenible, resiliente y preparada para afrontar los retos del futuro, promoviendo al mismo tiempo una mayor calidad de vida para los onubenses".

Entre las líneas de actuación incluidas en este modelo han destacado la mejora de la eficiencia energética municipal, la implantación progresiva del contenedor marrón para la recogida de residuos orgánicos, el impulso de la economía circular, los proyectos de renaturalización urbana, la ampliación y mejora de las zonas verdes y las iniciativas orientadas al bienestar y la salud comunitaria.

Así, el Ayuntamiento pretende que este proceso de participación "tenga continuidad en el tiempo" y se convierta en una "herramienta estable para incorporar la visión de los vecinos a la toma de decisiones, consolidando un modelo de gobernanza más abierto, cercano y participativo".

De esta forma, el Consistorio onubense reafirma su compromiso de seguir construyendo junto a la ciudadanía "una Huelva más verde, más saludable y con mayores oportunidades", convencido de que el futuro de la ciudad "será el resultado del esfuerzo colectivo de todos los onubenses".