Ayuntamiento (Huelva) asegura que "se han dado facilidades para adaptarse" a ordenanza de veladores "fruto del consenso"

Archivo - El primer teniente alcalde de Urbanismo y Medioambiente y portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del equipo de Gobierno y teniente de alcaldesa de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias, ha asegurado este martes que "se han dado todas las facilidades" a los establecimientos hosteleros para que pudieran adaptarse a la ordenanza de veladores que es "fruto del consenso" y que "busca el equilibrio entre seguridad jurídica, protección medioambiental y los derechos de los ciudadanos".

A pregunta de los periodistas por las "dificultades" expresadas por los propietarios de establecimientos para adaptarse a la nueva ordenanza de veladores, el teniente de alcaldesa ha señalado que con esta normativa lo que se ha pretendido es "garantizar la seguridad jurídica de este Ayuntamiento, la protección medioambiental y la del sector de la hostelería", pero también "velar por los derechos de los ciudadanos".

Además, ha recalcado que en "ese difícil equilibrio" el Ayuntamiento "ha dado todas las facilidades" para que los establecimientos se pudieran adaptar a una normativa que "ha nacido fruto del consenso entre la hostelería y los vecinos" y en la que se ha trabajado "durante muchos meses para conseguir un documento en el que todos estuvieran cómodos", pero "con la primera premisa de cumplir la ley y de estar bajo esa seguridad jurídica que necesitan los hosteleros porque en cualquier momento sus negocios si no cumplen, pueden correr riesgos".

En este sentido, el concejal ha recordado que se estableció un plazo para adaptarse y que "aquellos que no lo hayan hecho, pueden tener problemas, evidentemente", porque "una vez que la ley está aprobada, las autoridades tienen que hacerlas cumplir, y se les ha explicado por activa o por pasiva y el Ayuntamiento está haciendo todo lo posible para facilitarle, tramitarle y agilizarle esas licencias que, en el momento de que son presentadas por parte de ellos, son atendidas de manera inmediata", ha detallado.

"No podemos hacer más. Lo único que les pedimos y les recordamos es que se den prisa y agilicen porque es bueno para ellos y es bueno para todos", ha animado.