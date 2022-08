El Ayuntamiento de Huelva asegura que no dispone del edificio de la antigua estación hasta acordar las compensaciones

HUELVA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, ha insistido este miércoles en que el edificio de la antigua estación de Renfe sigue "en manos" del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), "mientras no se llegue a un acuerdo sobre las compensaciones, un tema en el que el Ayuntamiento está "trabajando a conciencia" pero que, "lamentablemente, aún no se ha llegado a un entendimiento entre las partes por el interés de Adif de especular con el edificio", según ha indicado el Consistorio en una nota de prensa.

En este sentido, el edil socialista ha recordado que en el presupuesto municipal de 2022 existe crédito para hacer frente a esta operación, "pero sigue sin llegarse a un acuerdo económico por un edificio, construido en terreno municipal, cuyo interés para el Ayuntamiento es rehabilitarlo y ponerlo a disposición de la ciudadanía".

Cruz ha señalado que la entidad pública "lleva años retrasando esta cesión que supondría aumentar el patrimonio de Huelva y recuperar un edificio singular que se deteriora por momentos". Así, "recurrió la reparcelación del Ensanche con el objetivo de conseguir más beneficio económico, manteniendo la situación estancada durante dos años que perjudicaba a los onubenses y que se suma a la pésima gestión que ya se hace con las infraestructuras ferroviarias de esta ciudad".

Asimismo, el alcalde ha apuntado que el Ayuntamiento no dispone del edificio, "por ello es Adif quien va a proceder a realizar las labores de sellado, así como la reconstrucción de la cubierta y el desescombro --exigidos por el Consistorio, a través del área de Urbanismo--, no por ánimo de colaboración, como señala la entidad pública, sino porque es la única responsable del edificio y de su mantenimiento como actual propietaria. No vamos a consentir que se tergiverse una realidad con la finalidad de echar balones fuera", ha añadido.

Finalmente, Gabriel Cruz ha asegurado que el interés del Ayuntamiento es "llegar cuanto antes a un acuerdo con Adif para zanjar el tema de las compensaciones y disponer del edificio para iniciar su rehabilitación, ponerlo en valor y a disposición de la ciudad como se está haciendo con el de Santa Fe".