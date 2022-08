PP tacha de "negligencia" el incendio de la antigua estación de Huelvay dice que ADIF "especula con esos suelos"

HUELVA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Huelva, Jaime Pérez, ha tachado este martes de "negligencia" el incendio de la antigua estación de Renfe en Huelva, por lo que ha indicado que van a pedir "responsabilidades" porque "hay muchas personas que tienen que dar la cara", así como ha aseverado que ADIF "está especulando con esos suelos".

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas en rueda de prensa, donde Pérez ha lamentado que "el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, estaba avisado por tierra, mar y aire" y que "tenía un mandato del pleno del pasado mes de febrero para que se pusiera en contacto con ADIF y con Renfe para que se quitara el cartel que pone que aquello es una estación, cuando ya no lo es" y "sobre todo para que velara por para que no se produjese ningún incendio, como ha sucedido esta madrugada".

En este punto, el popular ha destacado que su formación va a pedir "responsabilidades" porque "esto no puede salir gratis", toda vez que ha apuntado que "hay muchas personas que tienen que dar la cara, desde el alcalde hasta el concejal responsable y los representantes de ADIF" que considera que "tampoco se pueden ir de rositas de esta ciudad".

"Que sepan los ciudadanos de Huelva que ADIF está especulando con esos suelos, que quieren ganarle dinero a esos suelos y por eso está torpedeando el Ensanche Sur, para invertir esa plusvalía fuera de la capital. Eso es lo que está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez, Renfe y ADIF hoy en día y eso es lo que provoca que la estación esté como está, abandonada y presa del fuego", ha reseñado.

En este sentido, ha reiterado que "hay responsabilidades" y que "se van a exigir" porque "ya está bien de permanecer con los brazos cruzados mientras arde Huelva" y ha dicho al alcalde que "se ponga manos a la obra".

"Sabíamos que el alcalde no tiene propuesta, sabemos desde ayer que no tiene palabra, y ahora lo que sabemos es que no se mueve y no hace nada, por lo que es urgente que se mueva", ha concluido.