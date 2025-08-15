El Ayuntamiento de Huelva y la Asociación Santa Águeda renuevan su convenio para luchar contra el cáncer de mama

La alcaldesa de la Huelva, Pilar Miranda, y la presidenta de la Asociación Onubense de Cáncer de Mama 'Santa Águeda', María Jesús Peris, en la firma del convenio. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva y la Asociación Onubense de Cáncer de Mama 'Santa Águeda' (Aocam), han renovado su alianza mediante la firma de un convenio de colaboración destinado a apoyar las actividades que esta entidad desarrolla en beneficio de las mujeres onubenses afectadas por esta enfermedad.

Según ha detallado el Consistorio onubense en una nota, el acuerdo ha sido rubricado por la alcaldesa de la ciudad, Pilar Miranda, y la presidenta de la asociación, María Jesús Peris, en un acto celebrado en el Ayuntamiento. Gracias a este convenio, el Ayuntamiento aportará financiación y apoyo institucional para que Aocam continúe desarrollando programas de atención psicológica, fisioterapia, talleres de autoestima, y campañas de prevención y sensibilización dirigidas a la población onubense.

Al respecto, la alcaldesa ha afirmado que "desde el Ayuntamiento de Huelva se cree firmemente en el trabajo incansable que realiza esta asociación, no solo en el acompañamiento de las mujeres que padecen cáncer de mama, sino también con sus familias y en la concienciación social y la prevención". "Este convenio es una muestra clara del compromiso con la salud y el bienestar de las vecinas", ha valorado.

Además, la primera edil ha subrayado que "Huelva es una ciudad solidaria, y asociaciones como Aocam representan los valores de entrega, empatía y lucha colectiva. Ellos, con su trabajo llegan allí dónde las administraciones no podemos, y por eso tenemos la obligación de respaldar esta labor admirable".

Por su parte, la presidenta de Aocam ha agradecido el apoyo del Ayuntamiento y ha destacado que "este convenio es fundamental para nosotras, ya que, por un lado, nos permite continuar con nuestra labor, y por otro lado también por la visibilidad que da a nuestro trabajo, algo que permite que más gente nos conozca y acuda a nosotros en caso de necesidad".

Respecto a la programación de actividades, la presidenta ha afirmado que, en octubre, durante el mes del cáncer de mama, "tenemos la mayoría de las actividades, entre ellas la famosa cadena humana, también habrá mesas informativas y actividades físicas para la concienciación de la vida saludable".

La Asociación Onubense de Cáncer de Mama de Santa Águeda lleva mucho años trabajando en la provincia, llevando a cabo iniciativas abarcan desde asesoramiento jurídico y social hasta actividades de recuperación física y emocional.

El convenio estará vigente durante el año 2025 y contempla no solo financiación directa, sino también la cesión de espacios municipales para la realización de talleres y actividades divulgativas, con el fin de que la asociación pueda ampliar su alcance y seguir mejorando la calidad de vida de las pacientes onubenses.