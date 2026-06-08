El Ayuntamiento de Huelva avisa de un mato de humo por el incendio de Castillejos y envía su solidaridad

Humo en la capital procedente del incendio de Villanueva de los Castillejos. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha indicado en sus redes sociales que ante la presencia de humo visible desde distintos puntos de la capital, aclara que procede del incendio forestal declarado este lunes en Villanueva de los Castillejos y ha trasladado su "solidaridad" a los vecinos afectados por el fuego.

En la publicación, consultada por Europa Press, el Consistorio ha subrayado que, debido a la dirección del viento, la columna de humo puede observarse en el entorno de la capital y recuerda que, actualmente, medios aéreos y terrestres trabajan en las labores de contención y extinción del incendio.

"Desde el Ayuntamiento de Huelva trasladamos nuestro apoyo, solidaridad y cariño a los vecinos y vecinas de Villanueva de los Castillejos, así como nuestro reconocimiento a todos los profesionales que están interviniendo en la zona", ha señalado.

Finalmente, ha recomendado "seguir siempre" los canales oficiales y las indicaciones de los organismos públicos competentes, así como seguir "las medidas de autoprotección recomendadas" y evitar difundir información "no contrastada".