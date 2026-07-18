Ayuntamiento de Huelva cederá una parcela para la construcción de la capilla de la Hermandad de Nuestra Señora del Prado

Reunión entre la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y concejales del Consistorio con el hermano mayor de la Hermandad de Nuestra Señora del Prado en su Dolor, José Alejandro Roca. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha iniciado los trámites para ceder a la Hermandad de Penitencia de Nuestra Señora del Prado en su Dolor una parcela municipal de 485 metros cuadrados, ubicada en los terrenos del antiguo Parvulario Tres de Agosto, conocido como 'El Garbanzuelo', en la calle Villablanca, con el objetivo de "posibilitar la construcción de la futura capilla de la corporación del barrio del Higueral".

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, acompañada por los concejales de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina, y de Seguridad Ciudadana, Presidencia y Relaciones Institucionales, Alfonso Castro, junto a técnicos municipales, ha mantenido una reunión con el hermano mayor de la Hermandad, José Alejandro Roca, y su equipo de gobierno, para trasladarles personalmente la decisión municipal y explicarles la tramitación urbanística necesaria para hacer posible esta concesión administrativa, según ha precisado el Consistorio onubense en una nota.

Por su parte, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha destacado que "desde el Ayuntamiento queremos seguir acompañando el crecimiento de una hermandad que representa la ilusión, el compromiso y el esfuerzo de todo un barrio", al tiempo de concretar que "la Virgen del Prado en su Dolor ha conseguido unir a los vecinos del Higueral en torno a un proyecto común que trasciende lo religioso para convertirse también en un motor de convivencia, identidad y participación ciudadana".

En este sentido, Miranda ha asegurado que "cumplimos el compromiso de poner a disposición de la hermandad los medios necesarios para que pueda hacer realidad un proyecto muy esperado", mientras que ha indicado que "esta futura capilla supondrá un antes y un después para la vida de la corporación, pero también para el barrio, porque será un espacio de encuentro, de vida comunitaria y de dinamización social. El Ayuntamiento estará a su lado durante todo este proceso".

En esta línea, el hermano mayor de la Hermandad de Nuestra Señora del Prado en su Dolor, José Alejandro Roca, ha agradecido "el respaldo imprescindible del Ayuntamiento de Huelva para poder afrontar un proyecto que marcará el futuro de nuestra hermandad y de todo el barrio".

Asimismo, ha señalado que "esta capilla será vital para desarrollar plenamente nuestra vida religiosa, fortalecer la convivencia entre los hermanos y seguir creciendo como comunidad al servicio del Higueral". Además, Roca ha querido hacer un llamamiento a la colaboración de todos los onubenses, "porque este es un proyecto abierto a toda la ciudad. Toda ayuda será bienvenida, ya sea económica, mediante la aportación de materiales, trabajo, conocimientos, logística o cualquier otra forma de colaboración que nos permita hacer realidad un sueño compartido".

LA PARCELA

La parcela cuya concesión se tramita cuenta con una superficie de 485 metros cuadrados y forma parte de los terrenos municipales del antiguo Parvulario Tres de Agosto, un inmueble situado en la calle Villablanca, cuya parcela total alcanza los 3.218 metros cuadrados.

Antes de formalizar la concesión administrativa, el Ayuntamiento deberá completar la tramitación urbanística preceptiva para adaptar el planeamiento a la nueva actuación. En este sentido, será necesaria la aprobación de un Estudio de Detalle, conforme a lo establecido en el artículo 116 de las Ordenanzas del Plan General de Ordenación Urbana de Huelva.

Este instrumento urbanístico "resulta necesario" al tratarse de la ampliación de una edificación dotacional preexistente y del cambio de uso de una parcela de uso exclusivo a otro uso dotacional compatible con posibilidad de ampliación. Según ha asegurado la Administración local, el Estudio de Detalle permitirá delimitar con precisión la parcela objeto de la concesión administrativa y establecer las determinaciones urbanísticas que regirán la futura construcción, tales como la edificabilidad, altura máxima, ocupación, retranqueos, distancias a linderos y demás condiciones aplicables a la edificación.

En contexto, la iniciativa responde a la solicitud presentada por la Hermandad de Penitencia de Nuestra Señora del Prado en su Dolor para disponer de un espacio propio destinado al culto y al desarrollo de su actividad religiosa y social, un proyecto que "permitirá consolidar el crecimiento experimentado por esta corporación en los últimos años y reforzar su presencia en el barrio del Higueral".

En suma, con esta actuación, el Ayuntamiento "continúa respaldando el movimiento cofrade de la ciudad como una de las principales expresiones de su patrimonio cultural, religioso y social, favoreciendo además la creación de nuevos espacios de convivencia y participación vecinal que contribuyan a fortalecer la identidad de los barrios y mejorar la calidad de vida de sus vecinos".