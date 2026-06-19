El Ayuntamiento de Huelva se centra en el Parque Robinson en la recta final de la remodelación de 15 áreas infantiles

Visita de la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, a las obras del Parque Robinson. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, acompañada por la concejal de Infraestructuras y Servicios Públicos, Mariló Ponce, ha visitado las obras del Parque Robinson, donde se ejecuta la última "gran actuación" incluida en el plan municipal de remodelación y puesta a punto de 15 áreas infantiles de la ciudad, una iniciativa que ha supuesto una inversión de 325.000 euros para "mejorar la seguridad, accesibilidad y calidad de los espacios de juego".

Según informa el propio Ayuntamiento en nota de prensa, Pilar Miranda ha destacado que el Consistorio afronta "la recta final de un proyecto muy importante para seguir mejorando los espacios públicos destinados a las familias y, especialmente, a los niños y niñas, garantizando zonas de juego más seguras, accesibles y confortables".

En este sentido, ha señalado que "antes de intervenir en el Parque Robinson era imprescindible resolver un problema histórico que afectaba a este espacio, como eran los encharcamientos provocados por las deficiencias de drenaje". "Por eso coordinamos los trabajos con Aguas de Huelva para actuar primero sobre el origen del problema y acometer después la remodelación con todas las garantías".

"Estamos dando respuesta a una demanda vecinal largamente esperada, recuperando este parque como un punto de encuentro para las familias del Molino de la Vega y completando, al mismo tiempo, un ambicioso programa de mejoras que ha permitido renovar áreas infantiles en distintos puntos de la ciudad", ha añadido.

PARQUE ROBINSON

El Ayuntamiento de Huelva centra actualmente sus esfuerzos en la remodelación integral del Parque Robinson, actuación que supone la culminación del plan municipal de remodelación y puesta a punto de 15 áreas infantiles de la ciudad impulsado por el Área de Infraestructuras y Servicios Públicos.

Las obras llegan tras la finalización de la intervención desarrollada por Aguas de Huelva para resolver los problemas de drenaje que afectaban al parque, especialmente en el entorno del quiosco. Los trabajos han permitido renovar la red de colectores y sumideros, incorporar nuevos elementos de evacuación de aguas y ejecutar nuevos pavimentos con las pendientes adecuadas para evitar los encharcamientos que venían registrándose en la zona.

Una vez solucionado este problema estructural, el Ayuntamiento acomete ahora la renovación del área infantil y la mejora general del parque. En estos momentos ya se encuentra acotada la zona de la pirámide trepadora y las obras avanzan con la retirada y posterior implantación de un nuevo vallado perimetral, la colocación de césped artificial en el área de juegos y la sustitución de la actual estructura de trepa.

Además, está prevista la instalación de dos mesas de ping pong, un juego de swing ball y dos mesas de ajedrez, junto a la restauración de los juegos existentes. La actuación incluye también el pavimentado del espacio mediante una solera en color albero para homogeneizar la imagen del entorno, mejoras en el área canina con trabajos de cajeo, relleno e implantación de césped artificial, el refuerzo de la jardinería con nuevas plantaciones y actuaciones destinadas a mejorar la accesibilidad del parque.

15 ÁREAS INFANTILES

Con esta intervención culminará un programa municipal que ha permitido remodelar las áreas infantiles del Camino del Saladillo, los Jardines del Muelle, la avenida de Santa Marta y el área de Nuevo Molino, en la avenida Costa de la Luz, además de ejecutar distintas actuaciones de mejora y reparación en otras zonas de juego distribuidas por la ciudad.

Entre las actuaciones ya realizadas destacan la renovación de vallados de seguridad, la reposición de pavimentos amortiguantes y de césped artificial, la restauración y puesta a punto de elementos de juego, la incorporación de nuevos equipamientos infantiles, trabajos de pintura, saneamiento de terrenos y mejoras destinadas a reforzar la seguridad y comodidad de los usuarios.

De esta forma, el Ayuntamiento de Huelva continúa avanzando en su objetivo de mantener en las mejores condiciones los espacios públicos destinados al ocio infantil, garantizando instalaciones modernas, seguras y adaptadas a las necesidades de las familias onubenses.