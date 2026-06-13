Ayuntamiento de Huelva clausura las Escuelas Deportivas Municipales con récord de disciplinas y unos 1.200 participantes

El Ayuntamiento de Huelva clausura las Escuelas Deportivas Municipales batiendo récords con 35 disciplinas y cerca de 1.200 participantes en una cita a la que asitió la alcaldesa, Pilar Miranda. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; junto a la concejal de Deportes, Salud y Consumo, ha asistido al acto de clausura de las Escuelas Deportivas Municipales del curso 2025-2026. La cita ha servido para consolidar "el éxito" de un programa que no ha parado de crecer y que "este año ha batido todos sus récords, alcanzando las 35 escuelas activas y cubriendo un total de 1.180 plazas para escolares de entre seis y 17 años".

Miranda ha valorado que "esto no es solo una cifra. Son casi 1.200 familias onubenses que llenan las tardes de nuestra ciudad de salud, de valores y de compañerismo" y ha agradecido "la absoluta implicación" de los clubes deportivos, con mención especial al club de rugby Tartessos Huelva "por su jornada de captación", así como a las asociaciones vecinales y entidades sociales "que hacen posible que el programa llegue con fuerza a cada barrio".

El momento más emotivo de la jornada ha llegado con la entrega de una mención especial al equipo Al Andalus de personas con discapacidad intelectual. El conjunto onubense ha recibido el calor y el aplauso unánime de los asistentes tras proclamarse recientemente campeones de España de Fútbol Sala en Murcia.

Durante el homenaje, la alcaldesa ha subrayado que "este éxito es el mejor reflejo de lo que significan estas escuelas: superación, igualdad y la demostración de que en el deporte, como en la vida, no existen los límites".

"Este triunfo respalda la firme apuesta de Huelva por el deporte adaptado, que este año ha contado con escuelas específicas de fútbol sala y fútbol 7 para personas con discapacidad intelectual", ha agregado.

Durante el evento, que ha incluido exhibiciones y las finales de las ligas municipales, se ha destacado el salto cuantitativo y cualitativo respecto a la edición anterior. En total, durante la exhibición se han coordinado cinco escuelas de ajedrez, una de fútbol playa, una de marcha nórdica, tres de voleibol, 23 de fútbol sala y, de manera muy especial, 2 disciplinas de deporte adaptado.

Con el cierre de este curso, el Ayuntamiento de Huelva despide "una edición brillante" y se prepara ya para la próxima temporada "con el objetivo de seguir fomentando los hábitos de vida saludables y construyendo una ciudad más activa, inclusiva y feliz a través del deporte base".