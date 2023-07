Ayuntamiento de Huelva convoca la XXVI edición del Salón de Otoño de Pintura, dotado con premios de 6.000 y 3.000 euros

HUELVA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha convocado la XXVI edición del Salón de Otoño de Pintura. Una iniciativa cultural de gran arraigo en la ciudad promovida por la Concejalía de Cultura, a través del Archivo Municipal.

Al respecto, el concejal de Cultura, Nacho Molina, ha explicado que el certamen, al que podrán concurrir artistas, mayores de 18 años, residentes en España, está dotado en esta vigesimosexta edición con dos premios de 6.000 y 3.000 euros.

Según informa el Ayuntamiento en nota de prensa, Molina ha señalado que "esta convocatoria refrenda el compromiso por el fomento de la creación artística en todos los ámbitos y la apuesta por convertir este certamen en una de las citas pictóricas más importantes a nivel nacional".

Asimismo, ha destacado "la libertad creativa que se les otorga a los artistas, que podrán elegir la técnica, el procedimiento y el tema que prefieran".

Los artistas interesados en concurrir a esta convocatoria tendrán que presentar su solicitud del 18 de septiembre al 1 de octubre, enviando un email a salonpintura@huelva.es , en el que tendrán que incluir la solicitud de participación, su DNI, un breve currículum vitae con los trabajos realizados en los últimos años, así como una fotografía de la obra a color, de calidad no inferior de los 300 ppp.

De entre estos participantes, el jurado seleccionará las obras que optarán a los premios y que se incluirán en la exposición. Cada participante podrá presentar una sola obra, de la que sea autor y propietario, la medida del soporte no podrá superar los 150 x 150 centímetros en cualquiera de sus lados. La obra presentada debe ser única, original y no haber sido premiada en otro certamen y no se aceptarán obras seriadas.

De entre las obras preseleccionadas el jurado finalmente elegirá las obras premiadas, así como las seleccionadas para formar parte de la exposición que tendrá lugar del 23 de noviembre hasta el 14 de diciembre en la Casa Colón y del catálogo de la misma.

Las dos obras premiadas quedarán como propiedad del Ayuntamiento de Huelva, que adquirirá los derechos de exposición, edición y reproducción de las mismas en cualquier soporte físico o digital que considere.

Toda la información y todos los anuncios relativos a la presente edición del Salón de Otoño de Pintura de Huelva se publicarán en la web municipal en el siguiente enlace: https://www.huelva.es/portal/es/paginas/xxvi-sal%C3%B3n-de-o...- de-huelva-2023.