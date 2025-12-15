El Ayuntamiento de Huelva debate este mes la ordenanza para el uso de pirotecnia, que se limita este año con un bando

Petardos. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Con la publicación de un nuevo Bando Municipal, el Ayuntamiento de Huelva limita también esta Navidad el uso de petardos en la capital para "atenuar su impacto en personas sensibles, con capacidades diversas y animales de compañía". De esta forma, por tercer año consecutivo, solo se podrán lanzar elementos pirotécnicos en el tramo comprendido entre las 22,00 y las 02,00 horas de los días 24 al 25 de diciembre y del 31 de diciembre al 1 de enero.

Según ha indicado en una nota, las medidas establecidas serán de cumplimiento obligatorio mientras se tramita la ordenanza que regulará de manera estable la materia. Esta mañana en Junta de Gobierno se ha dado vía libre al Proyecto de Ordenanza Municipal Reguladora de la Manipulación y Uso de Artificios Pirotécnicos y de la Realización de Espectáculos Públicos de fuegos artificiales en el municipio de Huelva, que se elevará al próximo Pleno Municipal, el lunes 22 de diciembre, para a continuación someter el texto a consulta pública, durante un periodo de 30 días.

Se trata de dar cumplimiento a un compromiso de la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, que se desarrolla mediante Bando Municipal mientras se tramita la ordenanza municipal relativa a la contaminación acústica porque la intención, como apunta el teniente de alcalde de Economía y Hacienda, Francisco Muñoz "es consolidar esta medida para garantizar unas fiestas inclusivas, responsables y respetuosas con el bienestar de todos los vecinos".

El Bando Municipal se refuerza este año una vez más con la campaña informativa que bajo el lema 'Huelva celebra con respeto', está dirigida a concienciar sobre los efectos negativos de la pirotecnia tradicional en las personas más vulnerables y el entorno. La intención del Ayuntamiento de Huelva es "fomentar el uso responsable y proteger a los colectivos vulnerables para poder disfrutar de unas fiestas que sean motivo de alegría para toda la comunidad, sin generar sufrimiento innecesario".

"Huelva merece unas celebraciones que reflejen los valores de convivencia y respeto que nos unen", ha dicho Francisco Muñoz, que añade que con esta medida "se da respuesta a la petición de diferentes entidades onubenses que desde hace años vienen denunciando el efecto negativo de la pirotecnia sobre las personas especialmente sensibles a los efectos visuales y sonoros o animales de compañía". Así, ha apuntado que "el objetivo es garantizar la buena convivencia, el respeto y el bienestar de todos los ciudadanos, sin excepción, en el día a día, pero especialmente en estas fechas".

Mediante la publicación del Bando Municipal se solicita la "máxima colaboración" de los ciudadanos, apelando a "su sensibilidad", porque "el ruido de los petardos, cohetes, tracas y artificios pirotécnicos similares, puede afectar a personas mayores, personas con trastorno del desarrollo cognitivo y/o sensibilidad acústica, o con trastornos del espectro autista (TEA) y producir molestias y perturbaciones psicofísicas a los vecinos y animales del entorno urbano, ya que suponen para ellos un estímulo negativo, no previsible".

Además del respeto a la franja horaria establecida, se prohíbe expresamente el uso de cualquier artificio pirotécnico en las inmediaciones de centros sanitarios y hospitales; residencias de mayores y centros de atención especial; gasolineras, depósitos de combustible e instalaciones de riesgo; refugios, perreras, gateras y centros de protección animal; y cualquier otro espacio que, por sus características, pueda verse afectado por ruido, vibración o riesgo de incendio.

El incumplimiento de estas disposiciones establecidas será objeto de sanción conforme a la normativa vigente y los agentes de la autoridad reforzarán la vigilancia en puntos críticos para "garantizar" el respeto al bando.

Por otro lado, "y en beneficio de los comercios locales y distribuidores", se recomienda en cualquier caso la venta y uso de pirotecnia silenciosa o de bajo impacto acústico como alternativa responsable y que "respete la tranquilidad de todos los colectivos afectados". El Ayuntamiento apela a la "corresponsabilidad de todos los vecinos" para "garantizar unas fiestas seguras, respetuosas y compatibles con el descanso y bienestar de quienes más pueden verse afectados por el ruido y los efectos de la pirotecnia".