El Ayuntamiento de Huelva destaca la "alta respuesta" de los onubenses a las actividades navideñas

Cabalgata de Reyes de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico del Ayuntamiento de Huelva, Nacho Molina, ha hecho balance de la programación navideña organizada por el Ayuntamiento de Huelva, "con la que se ha conseguido responder a la ilusión de niños y niñas, así como que los onubenses vivan intensamente su ciudad, potenciando las tradiciones, llenando las calles de ambiente, engalanando y poniendo bonita Huelva".

En este sentido, Molina ha destacado la respuesta de los ciudadanos, "la participación de los onubenses y el ambiente de alegría que se ha vivido en las calles a pesar del frío y la lluvia es el verdadero éxito de un trabajo que llevamos meses planificando, y en el que el Ayuntamiento trabaja de la mano con empresas y entidades de la ciudad, que se han involucrado para conseguir que los ciudadanos disfruten de una Navidad en familia, compartiendo momentos que quedan en la memoria y los corazones de todos", según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Así, entre los datos, el concejal ha destacado los llenos absolutos de los espectáculos y conciertos de la Casa Colón y el Gran Teatro, agotando las entradas en todos ellos; así como la afluencia de público en actividades como la llegada de los Reyes en barco a la Marina del Odiel acompañados por el Heraldo, quien volvió a finalizar su recorrido en El Polvorín; además de la Cabalgata o las nevadas en los barrios.

En concreto, tras la llegada de Sus Majestades a la Marina del Odiel, Nacho Molina ha recordado que tanto los Reyes Magos como la Estrella de la Ilusión "se quedaron en el Ayuntamiento para la tradicional recogida de cartas, que se tuvo que prolongar hasta pasadas las diez y media de la noche para que ningún pequeño se quedara sin el encuentro más personal con los Reyes Magos".

El edil también ha destacado cómo El Polvorín se volcó con El Heraldo, "convirtiendo la llegada de los Reyes Magos en una bienvenida épica que seguro quedará en el recuerdo de todos los onubenses que la disfrutaron un año más".

Respecto a la Cabalgata, sin duda el evento más multitudinario, el concejal ha destacado además de la colaboración de empresas onubenses "el incremento de figurantes, superando las 500 personas implicadas en el desfile, más allá de los niños de las carrozas, abriendo la participación a distintas asociaciones juveniles de la ciudad, con jóvenes que animaron todo el recorrido con su buena sintonía, sin olvidar que nunca antes la Cabalgata de Huelva había tenido tanto acompañamiento musical, con cuatro bandas y una charanga".

En cuanto a incidentes, desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana han destacado el "buen funcionamiento" del Plan de Seguridad Cabalgata 2026 y la absoluta normalidad con la que han transcurrido los diferentes actos relacionados con los Reyes Magos como son la llegada en barco, el desfile del Heraldo y la Cabalgata, ya que no se ha tenido que lamentar ningún incidente de gravedad.

Concretamente, durante estas tres actividades se han dado dos incidencias por niños perdidos, ambas solucionadas rápidamente, y cuatro asistencias sanitarias. Hay que recordar que en los distintos dispositivos establecidos dentro del Plan por Protección Civil, Policía Local, Tráfico y Bomberos han participado más de 150 efectivos.

La Plaza de las Monjas ha vuelto a ser este año el epicentro de la Navidad, con un balance "muy positivo" en lo que a ventas se refiere por parte de los artesanos durante todo el periodo navideño. Además, se han vuelto a duplicar los talleres para niños en la Estafeta de Correos con respecto al año pasado, estableciendo hasta cuatro turnos para dar la oportunidad de participar a más de 1.000 menores onubenses.

Los barrios, según ha señalado el concejal, han sido también "muy protagonistas" estas Navidades con las nevadas, que este año se han multiplicado para llegar a todos los rincones de la ciudad de modo que los niños y niñas de La Orden, El Matadero, Molino de la Vega, Las Colonias, La Hispanidad, Pérez Cubillas, así como de los alrededores, han disfrutado con la nieve y la música que acompaña esta actividad.

Las visitas de los pajes reales a las barriadas también han sido un éxito, desplazándose en esta ocasión hasta La Orden, Fuentepiña, El Matadero e Isla Chica. Por aportar más datos, más de 3.700 onubenses han disfrutado del tren turístico cortesía de los comerciantes de Huelva; y la ruta de las zambombas, con la celebración de la municipal por primera vez en la plaza Houston, también ha tenido un gran resultado a pesar de que la lluvia obligó a la supresión de algunas de ellas.

Por último, resaltar la buena aceptación de la iluminación navideña, en la que más de 160 calles de la capital se han llenado de luz; y una vez más la alta participación en la tradicional carrera de San Silvestre que, organizada por Onupolis con el apoyo del Ayuntamiento, ha batido todos los récords al superar los 2.000 inscritos.