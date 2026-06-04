Ayuntamiento Huelva dice que las actuaciones en el Tiro Pichón se realizan con "escrupuloso respeto" al procedimiento

HUELVA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha destacado este jueves que "todas las actuaciones" que se están llevando a cabo con respecto a las instalaciones del Tiro Pichón "se están desarrollando con escrupuloso respeto al procedimiento administrativo y a las resoluciones judiciales", así como que está "manteniendo una colaboración plena con la autoridad judicial y actuando con total transparencia en cada fase del proceso".

Así lo han indicado a Europa Press respecto a la medida cautelar tomada esta semana por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Huelva, que ha acordado la suspensión cautelar del acuerdo del Pleno de 28 de noviembre del Ayuntamiento de Huelva que aprobaba definitivamente el desahucio administrativo de los terrenos ocupados actualmente por la Real Sociedad del Tiro Pichón de Huelva, ante lo que la Real Sociedad presentó un recurso.

Al respecto, desde el Consistorio han informado de que el próximo lunes está prevista la celebración de una vista o comparecencia acordada por la jueza en el marco del procedimiento contencioso-administrativo que se sigue en relación con este asunto.

En este sentido, remarca que este trámite "permitirá a la magistrada recabar la información que considere necesaria antes de decidir sobre las medidas solicitadas por la Real Sociedad Tiro de Pichón".

Considera el Juzgado que se da el supuesto de "especial urgencia" en la toma de esta decisión ante "la ejecución material llevada a cabo por el Ayuntamiento de Huelva" mediante actuaciones que considera que "exceden los límites del acto habilitante" como es "la demolición parcial de elementos construidos", además de que "existen en el recinto precintado bienes inmuebles, instalaciones y enseres" de los demandantes, así como de "entidades co-ocupantes" que nunca fueron parte del procedimiento.