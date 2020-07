El Ayuntamiento de Huelva edita 300 ejemplares de la obra ganadora de la XIX edición del Premio Diego Díaz Hierro

HUELVA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha editado un total de 300 ejemplares de 'El Colegio Santo Ángel de Huelva, apuntes para una historia centenaria', trabajo del investigador onubense Manuel Jesús Hermosín Mojeda que obtuvo el XIX Premio de Investigación Diego Díaz Hierro por su riqueza documental, archivística y gráfica, así como por la originalidad de su temática.

Según ha destacado el teniente de alcalde de Cultura, Daniel Mantero, en la presentación de la publicación en el Consistorio, se trata de "un gran trabajo vinculado a una seña de identidad onubense muy importante, una institución señera y centenaria en Huelva como es el colegio Santo Ángel, con un gran significado en cuanto a la formación femenina de la época".

Mantero ha querido poner en valor además que en esta obra el autor bucea en el pasado de esta ciudad y "describe un itinerario minuciosamente documentado, con muchos materiales gráficos y fotografías, con los que no se circunscribe sólo a la biografía del colegio y a los hitos de esta comunidad educativa, sino que abarca también en su relato el cambio histórico y la enorme transformación de nuestra ciudad durante los últimos años".

Por otra parte, el edil ha señalado "la curiosa casualidad" de este premio, que versa sobre el Colegio Santo Ángel, al tratarse de un centro educativo que este año ha cambiado de titularidad tras la salida de las hermanas del Ángel de la Guarda, que dejan Huelva tras 150 años en la dirección del centro. Por todo ello, este trabajo pretende convertirse también en un reconocimiento a siglo y medio de intensa labor educativa de estas monjas en la ciudad.

De esta forma, varios meses después de lo previsto, este martes ve la luz y ya puede adquirirse en las librerías Saltés y Siglo XXI de la capital onubense, un libro que debería haberse presentado, como es habitual, en la Feria del Libro de Huelva, convocatoria que debido a la crisis sanitaria del Covid-19 no pudo celebrarse el pasado mes de abril.

La presentación ha contado también con la asistencia del autor, Manuel Jesús Hermosín Mojeda, docente del colegio Santo Ángel desde el año 1990 y profesor universitario de Teoría e Historia de la Educación, quien ha expresado que "gracias a las nuevas tecnologías he podido contactar con muchas personas que me han ofrecido materiales y recuerdos, complementando esta historia no solo con la reseña biográfica de la institución sino también ahondando en factores de la historia contemporánea de Huelva y de la educación en la capital, porque hay mucho todavía que investigar en este sentido".

Así, en este estudio, el investigador onubense ha analizado todos los aspectos económicos, históricos y políticos que han rodeado a dicha entidad en diferentes épocas, con el fin de obtener una visualización profunda y detallada de los cambios acontecidos a lo largo de los años.

Cabe señalar que este galardón impulsado por el Ayuntamiento contribuye a reactivar el panorama investigador onubense y a impulsar la excelencia cultural en Huelva, a través del estudio y el análisis de las diferentes facetas y vertientes que forman parte del legado histórico onubense, no solamente en el antropológico, sino en el patrimonial y en las costumbres de la vida de la ciudad.

Así, este premio permite llevar al gran público la riqueza de Huelva y fomentar el estudio y la divulgación de aspectos desconocidos o poco estudiados de la capital y su entorno, abordando aspectos relacionados con la historia, la arqueología, el arte, el urbanismo, la sociología, la antropología, las costumbres populares, el folclore, la lingüística o la literatura.

Para el Consistorio, este galardón, que está dotado con 4.000 euros, también es fundamental para seguir honrando la figura y extensa obra del ilustre historiador onubense Diego Díaz Hierro, quien dedicó toda una vida al estudio de la historia la ciudad, donando además al Ayuntamiento su valiosísimo fondo documental, bibliográfico, gráfico, pictórico y hemerográfico.

Finalmente, cabe indicar que, como es habitual cada año, coincidiendo con la presentación del premio, el Ayuntamiento publica también las bases para la próxima edición de este galardón, que ya pueden consultarse en el link https://bit.ly/2Z6EEXF de www.huelva.es.