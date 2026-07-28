El Ayuntamiento de Huelva exige en Pleno la "mejora urgente" de las infraestructuras ferroviarias

Pleno del Ayuntamiento de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha celebrado este martes la sesión plnearia ordinaria correspondiente al mes de julio, la última antes del paréntesis estival, con una amplia mayoría de acuerdos dirigidos a "defender los intereses de la ciudad". Entre ellos, el Pleno ha reclamado una "mejora urgente" de las infraestructuras ferroviarias que conectan Huelva con el resto del país, ha exigido al Gobierno de España el mantenimiento de los espacios de su titularidad y ha acordado el avance en la protección del patrimonio histórico de la capital.

Según informa el Ayuntamiento en una nota de prensa, el Pleno ha aprobado la propuesta presentada por el equipo de Gobierno para exigir una "mejora urgente" de la red ferroviaria de la provincia, con los votos favorables del Partido Popular, PSOE, Vox y el concejal no adscrito, Luis Albillo, y la abstención del Grupo Mixto Con Andalucía. A esta iniciativa se ha sumado la moción presentada por Vox para reclamar mejoras en la conexión ferroviaria Huelva-, que también ha salido adelante con los votos favorables de PP, PSOE y Vox, la abstención del Grupo Mixto Con Andalucía y el voto en contra del concejal no adscrito, Luis Albillo.

El primer teniente de alcalde de Urbanismo y Medioambiente y portavoz del equipo de Gobierno, Felipe Arias, ha destacado que ambas iniciativas reflejan "una posición firme del Ayuntamiento en defensa de los intereses de Huelva", reclamando al Gobierno de España "soluciones inmediatas a una situación que está perjudicando gravemente a los onubenses, tanto por los continuos retrasos e incidencias ferroviarias como por el déficit histórico de inversiones en las conexiones de la ciudad".

Otro de los acuerdos destacados de la sesión ha sido la aprobación de la moción presentada por el equipo de Gobierno Popular para exigir al Gobierno de España el mantenimiento y la limpieza de todos los terrenos, solares y vías de titularidad estatal existentes en la ciudad. La iniciativa ha contado con el respaldo del PP, PSOE, Vox y el concejal no adscrito, Luis Albillo, mientras que el Grupo Mixto Con Andalucía se ha abstenido.

Durante el debate, Felipe Arias ha lamentado el estado de "abandono" que presentan numerosos espacios dependientes de la Administración General del Estado, señalando que esta situación "genera problemas de salubridad, seguridad e imagen urbana, además de trasladar una sensación de dejadez impropia de una capital como Huelva".

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO

En materia urbanística, el Pleno ha aprobado también la modificación puntual del PGOU relativa al Catálogo de edificios, elementos y espacios de interés, una iniciativa impulsada por el equipo de Gobierno que ha contado con el apoyo de Vox, el voto en contra del PSOE y del Grupo Mixto Con Andalucía y la abstención del concejal no adscrito, Luis Albillo.

La propuesta supone un "importante avance" en la protección del patrimonio histórico de Huelva al actualizar la normativa del catálogo municipal, revisar los niveles de protección y avanzar en la incorporación de nuevos inmuebles y espacios de interés, con el objetivo de dotar al Ayuntamiento de herramientas más eficaces para garantizar su conservación.

Sobre este asunto, Felipe Arias ha defendido que el nuevo documento "apuesta por la prevención como mejor garantía para evitar futuras declaraciones de ruina y proteger el patrimonio de la ciudad", asegurando que se trata de "una herramienta técnica que permitirá anticiparse a los problemas y preservar aquellos elementos que forman parte de la identidad de Huelva".

Asimismo, el Pleno ha aprobado la propuesta relativa a la concesión del Patronazgo Honorífico del Ayuntamiento de Huelva a María Santísima en la Resignación de sus Dolores, que ha salido adelante con los votos favorables del PP, PSOE y Vox, la abstención del concejal no adscrito, Luis Albillo, y el voto en contra del Grupo Mixto Con Andalucía.

Además, durante la sesión se han aprobado diferentes modificaciones presupuestarias destinadas a apoyar proyectos de ciudad y se han ratificado las Fiestas Locales correspondientes al año 2027, manteniendo la propuesta tradicional.

MOCIONES DE LA OPOSICIÓN

En cuanto a las iniciativas presentadas por los grupos de la oposición, el Pleno ha aprobado por unanimidad la moción del Grupo Municipal Socialista para la puesta en marcha de un plan extraordinario de limpieza y la licitación inmediata del nuevo contrato del servicio.

La propuesta reclama la aprobación "urgente" de un plan de actuación dirigido a las zonas con mayor acumulación de suciedad, culminar con carácter prioritario la licitación del nuevo contrato de limpieza, impulsar un programa permanente de concienciación ciudadana sobre limpieza urbana y reciclaje, así como establecer un sistema público de seguimiento que permita evaluar la calidad del servicio mediante indicadores objetivos.

También por unanimidad ha salido adelante la moción socialista para reanudar la rehabilitación de las viviendas municipales de Pérez Cubillas.

Por su parte, el Pleno ha aprobado la propuesta presentada por Vox para agilizar los plazos de otorgamiento de licencias urbanísticas, con los votos favorables del equipo de Gobierno Popular, PSOE y Vox, el voto en contra del Grupo Mixto Con Andalucía y la ausencia del concejal no adscrito, Luis Albillo.

Asimismo, ha recibido el respaldo de todos los grupos políticos municipales y del concejal no adscrito, Luis Albillo, salvo la abstención de Vox, la moción presentada por el Grupo Mixto Con Andalucía para impulsar un plan de choque frente a las olas de calor.

Finalmente, el Pleno ha aprobado por unanimidad la moción del Grupo Mixto Con Andalucía para reclamar la declaración como Bien de Interés Cultural de la Antigua Estación Huelva-Término, incorporando una enmienda del equipo de Gobierno Popular. El acuerdo reafirma la petición institucional para proteger este inmueble y reclama a la Junta de Andalucía la tramitación del expediente de declaración como Bien de Interés Cultural, así como el traslado del acuerdo a la Consejería competente y a la Diputación Provincial de Huelva.

De esta forma, el Pleno ha incorporado la siguiente enmienda presentada por el equipo de Gobierno Popular: "por coherencia a lo aprobado por unanimidad en la Diputación de Huelva el pasado 8 abril de 2026, este Exmo. Ayuntamiento de Huelva muestra su apoyo institucional y respaldo público a la Diputación por los trámites iniciados como administración propietaria del inmueble de la Antigua Estación de Renfe para que sea declarada de Bien de Interés Cultural".