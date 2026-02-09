El Ayuntamiento de Huelva exige "toda la verdad" sobre el accidente de Adamuz (Córdoba) y "depurar responsabilidades"

El primer teniente de alcalde y portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha avanzado este lunes que actuará "en defensa" de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), los heridos y sus familias, en "diferentes acciones que se plantearán en las próximas semanas", con el objetivo de que "se conozca toda la verdad sobre lo sucedido y se depuren todas las responsabilidades que correspondan, sean del tipo que sean, en relación con el accidente ocurrido".

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, se trata de "garantizar que no vuelva a suceder una tragedia de esta dimensión, que ha costado la vida de 46 personas". El consistorio ha destacado que ha estado "desde el primer momento al lado de los afectados, acompañándolos en su dolor y dando respuestas a las necesidades que han surgido".

"La prioridad absoluta ha sido la protección de las familias afectadas y el acompañamiento a los vecinos en unos momentos de especial dolor y preocupación. Estos mismos han trasladado al Ayuntamiento su inquietud ante la falta de información y explicaciones claras, así como su deseo de actuar para garantizar que la tragedia no quede impune".

En este sentido, el Ayuntamiento ha afirmado que actuará "con determinación y sin ambigüedades". Por ello, el primer teniente de alcalde y portavoz del equipo de Gobierno, Felipe Arias, ha señalado que el "compromiso" es "claro e inequívoco" y que van a "defender a nuestros vecinos y a sus familias por encima de cualquier otra consideración". "Exigimos que se esclarezcan los hechos hasta el final y que se asuman todas las responsabilidades que correspondan, caiga quien caiga", ha añadido.

El primer teniente de alcalde y portavoz ha recordado que "tres semanas después del trágico suceso que golpeó a nuestra comunidad seguimos sin tener una versión clara y cada nueva información que surge solo alimenta más certeza que fue una tragedia evitable". Arias ha insistido en "la necesidad de unidad institucional y política ante una situación de esta gravedad". "Ante un golpe tan duro para nuestra comunidad no es momento de siglas ni de confrontación", ha dicho.

"Como Ayuntamiento tenemos la obligación de defender a las familias, a nuestros vecinos, no a ningún partido. Por eso pedimos lealtad, responsabilidad y unanimidad a todos los representantes públicos. La ciudadanía espera de nosotros altura de miras y una respuesta firme y conjunta. En consecuencia, esperamos contar con el apoyo unánime de todas las formaciones políticas en las distintas acciones que se planteen en las próximas semanas", ha enfatizado.

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Huelva ha lamentado además "el aislamiento que sufre la capital desde el trágico 18 de diciembre", lo que "repercute además en graves consecuencias económicas para la ciudad e incomodidad para los onubenses". Por ello, ha lamentado que "lejos de tener un mejor servicio, con más frecuencias y mejores trenes como aseguró el ministro Óscar Puente hace un año en Huelva, estamos peor que nunca".