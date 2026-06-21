El Ayuntamiento de Huelva y la Federación Andaluza de Pádel colaboran para impulsar la práctica de este de deporte

Archivo - Imagen de la firma del acuerdo entre el Ayuntamiento de Huelva y la Federación Andaluza de Pádel, representados por la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y el presidente de la Federación, Manuel Sánchez. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y el presidente de la Federación Andaluza de Pádel (FAP), Manuel Sánchez, han firmado un convenio de colaboración que "permitirá la celebración en la ciudad de varias pruebas del Circuito Andaluz de Menores, así como la organización de distintas jornadas de promoción del deporte base femenino y del pádel adaptado". El acto de firma ha contado también con la presencia de la concejal de Deportes, Salud y Consumo, María de la O Rubio, así como de representantes de la junta directiva de la FAP.

En una nota remitida por el Consistorio onubense, se ha informado que durante el encuentro, la alcaldesa ha reafirmado el compromiso de la Municipalidad con el fomento de la práctica deportiva "como una herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos". En este sentido, Miranda ha señalado que "apoyar el deporte es invertir en salud, en hábitos de vida saludables, en educación en valores como el esfuerzo, la constancia, el compañerismo y el respeto, pero también en convivencia e inclusión".

Ademaás, la primera edil ha destacado el "extraordinario crecimiento experimentado por el pádel en Huelva durante los últimos años", convirtiéndose en una de las disciplinas deportivas con "mayor implantación en la ciudad".

En esta línea, la regidora ha explicado que "estamos ante un deporte que no ha dejado de crecer y sumar aficionados, especialmente entre los más jóvenes". Asimismo ha recalcado la importancia de trabajar de la mano de la FAP para "seguir acercando esta práctica deportiva a las nuevas generaciones y facilitar que cada vez más niños y niñas tengan la oportunidad de descubrir todos los beneficios que aporta".

Miranda ha incidido en dos de los aspectos del convenio, como son la promoción del deporte femenino y el impulso al pádel adaptado, "queremos seguir avanzando hacia una práctica deportiva cada vez más igualitaria, donde las niñas y las mujeres encuentren referentes, oportunidades y espacios para desarrollarse plenamente".

Del mismo modo, la primera edil ha afirmado que creen "firmemente en un deporte accesible para todos, capaz de derribar barreras y de convertirse en una herramienta de integración y participación para las personas con discapacidad".

Por su parte, el presidente de la FAP, ha agradecido el apoyo mostrado por la Administración local y ha destacado la "sensibilidad" del Consistorio hacia la promoción deportiva, "quiero agradecer a la alcaldesa, a la Concejalía de Deportes y al Ayuntamiento su implicación y su compromiso con nuestro deporte, ya que esta colaboración nos permitirá seguir acercando el pádel a los jóvenes, fomentar la práctica femenina y desarrollar iniciativas que favorezcan la inclusión a través del deporte adaptado".

Al hilo, Sánchez ha señalado que la celebración de pruebas del Circuito Andaluz de Menores en la ciudad "contribuirá a reforzar el papel de Huelva dentro del calendario deportivo andaluz y permitirá que numerosos jóvenes deportistas puedan competir y disfrutar de una experiencia enriquecedora tanto a nivel deportivo como personal".

El convenio, suscrito este domingo, "refuerza la apuesta conjunta del Ayuntamiento de Huelva y la Federación Andaluza de Pádel por la promoción del deporte base, la igualdad de oportunidades y la accesibilidad, consolidando además a la ciudad como escenario de importantes eventos deportivos y como referente en la promoción de hábitos de vida saludables entre la población".