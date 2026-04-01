El Ayuntamiento de Huelva formaliza su recurso tras la inadmisión de su personación en la causa por Adamuz (Córdoba)

Archivo - Concentración silenciosa en Huelva por el accidente de Adamuz el pasado 19 de enero. - EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha presentado este miércoles el recurso que se plantea por la inadmisión de la personación del ayuntamiento en la causa del accidente de Adamuz (Córdoba) en el que fallecieron 46 personas, 28 de ellas de la provincia onubense. Esta apelación se presenta tras conocerse el pasado 27 de marzo el auto de la jueza de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, que instruye la causa, en que dejaba fuera del caso a Huelva y Punta Umbría, que también ha presentado ya recurso.

Según ha indicado en un audio remitido a los medios el teniente de alcaldesa de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Huelva, Francisco Muñoz, el recurso "se ha remitido ya a la procuradora, por parte de los servicios jurídicos municipales", en la mañana de este miércoles.

Señala Muñoz que el Ayuntamiento tiene "la obligación de agotar todas las vías judiciales posibles para formar parte de la causa, por dos cuestiones bien claras". "Una, porque es mandato del pueblo pleno municipal que lo hagamos de ese modo, y porque nuestra ética sí lo manda", ha afirmado.

"Tenemos que estar junto a las familias en todo momento, apoyarlas y que nosotros también podamos impulsar líneas de investigación o de instrucción para que se averigüen los hechos de por qué ocurrió el trágico suceso. Así que seguiremos trabajando en esa línea", ha concluido.

El Ayuntamiento de Punta Umbría presentó el recurso el pasado lunes, según informó el martes en una nota, en la que defendía que el Consistorio ostenta un "interés directo, legítimo y cualificado" para intervenir en el procedimiento, "dado el profundo impacto" que el siniestro tuvo en Punta Umbría, donde tres vecinos fallecieron y siete resultaron heridos de consideración.

Apuntaba que el recurso presentado rechaza el argumento de que la personación del Ayuntamiento de Punta Umbría sea "innecesaria" por la presencia del Ministerio Fiscal y recuerda que el sistema penal español "permite la coexistencia de distintas acusaciones" y que, en este caso, "concurren circunstancias específicas como la investigación de entidades públicas estatales", lo que, a juicio del Consistorio, "refuerza la necesidad de garantizar un control adicional y la defensa de los intereses de la comunidad local".

Según informó el pasado 27 de marzo el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en el caso de los dos ayuntamientos la jueza concluía que "no ha lugar" a tenerlos por personados "por falta de legitimación para el ejercicio de la acción popular", mientras que en el caso de Iustitia Europa toma esta decisión "por falta de cumplimiento de requisitos formales concretados en la falta de autorización/acuerdo del órgano correspondiente para el ejercicio de la acción penal como acusación popular en el presente procedimiento".

Sin embargo, sí admitía la personación como acusación popular del Sindicato Colectivo de Funcionarios Manos Limpias, Vox, Asociación HazteOir.org, Sindicato de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf), Asociación Víctima de los Políticos y Asociación Liberum, una personación condicionada a la previa prestación de una fianza de 3.000 euros para cada una de las acusaciones.