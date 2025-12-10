Ayuntamiento de Huelva y Fundación Caja Rural del Sur celebran una Jornada de Envejecimiento Activo

Jornada de Envejecimiento Activo organizada por el Ayuntamiento de Huelva en colaboración con la Fundación Caja Rural del Sur. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

Representantes de todas las asociaciones de personas mayores de la capital se han reunido este miércoles en el Centro Municipal La Morana para participar en una Jornada de Envejecimiento Activo organizada por el Ayuntamiento de Huelva en colaboración con la Fundación Caja Rural del Sur.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha agradecido "la implicación de todos para seguir construyendo una ciudad donde envejecer sea sinónimo de bienestar, participación, salud y dignidad", ha indicado el Consistorio en una nota.

En esta línea, la primera edil ha insistido en que "nuestro proyecto de ciudad pensada para todos, pretende ser especialmente respetuosa y agradecida con quienes han construido nuestra memoria colectiva, porque ellos son nuestro pasado, pero también nuestro presente y nuestro futuro porque los mayores tienen un enorme potencial social y su participación es indispensable para construir la Huelva que todos deseamos".

Por su parte, Emilio Ponce, director de la Fundación caja Rural del Sur ha señalado que para la fundación es "un orgullo" respaldar un encuentro de Envejecimiento Activo "que pone en el centro a nuestros mayores, su talento y su dignidad". "En una sociedad que avanza a gran velocidad, es fundamental recordar la sabiduría de quienes han construido lo que hoy somos. Apostar por un envejecimiento activo no es solo una responsabilidad social: es una forma de honrar nuestra propia historia y de trazar un futuro más humano", ha añadido.

Desde la Fundación Caja Rural del Sur ha asegurado Ponce "seguiremos impulsando iniciativas que fomenten la salud, el bienestar y la participación plena de las personas mayores. Porque cuando cuidamos a quienes nos precedieron, fortalecemos a toda la comunidad".

La Jornada ha comenzado con una ponencia para abordar 'El Reto de envejecer bien en el siglo XXI' a cargo de Javier García Pereda, especialista en Nutrición, licenciado en Ciencias y Tecnología de los Alimentos y colaborador del programa Salud al Día de Canal Sur.

A continuación, se ha abierto un coloquio para presentar 'Testimonios y Experiencias de Mayores que inspiran' con la participación de Rocío Muñoz, presidenta de la asociación de familiares de personas con Alzheimer y otras demencias de Huelva y provincia, AFA Huelva. Para terminar, se ha celebrado una meriende de convivencia con la colaboración del Coro Joven de la Hermandad del Rocío de Huelva.

CIUDAD AMIGABLE CON LOS MAYORES

La Jornada ha servido para recordar que el Ayuntamiento de Huelva, integrado en la Red de Ciudades y Comunidades Amigables con las personas mayores, promovida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y auspiciada por el Imserso, está trabajando con la colaboración de la Universidad de Huelva en la elaboración de un Plan de Acción dirigido a hacer de la capital onubense "un lugar mejor para envejecer dignamente y con calidad".

Actualmente, se está desarrollando la primera fase del proceso, centrado en el diagnóstico, tras dar a conocer y promover la implicación de los onubenses. El objetivo es planificar estratégicamente, para después actuar e implementar las medidas, que llevan aparejadas evaluaciones en ciclos de cinco años.

Se trata de establecer las necesidades, evaluar y hacer seguimiento de la amigabilidad de la ciudad y trabajar juntos y en todos los ámbitos, para crear entornos físicos y sociales amigables con el envejecimiento, siguiendo una metodología propuesta por la OMS, compartiendo experiencias, logros y lecciones con otras ciudades y pueblos a través de una plataforma en red.

De esta forma, los interesados en participar en este estudio, pueden dirigirse al área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Huelva, enviar un mail a participacion.ciudadana@huelva.es; o bien solicitar información a través de las asociaciones ciudadanas.