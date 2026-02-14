Ayuntamiento de Huelva imparte 46 talleres igualdad para prevenir violencia de género a más de mil estudiantes de 4ºESO

Taller de violencia de género a alumnos de cuarto de la ESO en Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Deporte, Salud y Consumo del Ayuntamiento de Huelva, María de la O Rubio, ha visitado esta semana una de las sesiones del Programa de Talleres de Igualdad para la Prevención de la Violencia de Género, que se desarrolla en institutos y colegios de la ciudad dentro del Plan Local de Salud de Huelva.

El programa contempla la realización de 46 talleres formativos entre noviembre y abril de 2026, que se impartirán en 17 centros educativos, con el objetivo de llegar a 1.023 alumnos de 4º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), de los cuales 543 son chicos y 480 chicas.

Durante la visita, la concejala ha destacado la importancia de acercar este tipo de formación a los centros educativos asegurando que "la prevención de la violencia de género empieza desde la temprana edad, y estos talleres ofrecen a los jóvenes herramientas reales para reconocer el maltrato y construir relaciones basadas en el respeto y la igualdad".

Asimismo, ha agradecido la colaboración de la comunidad educativa, subrayando el impacto positivo de estas acciones porque "cada centro que se suma a este programa contribuye a formar una generación más consciente, más responsable y comprometida con una Huelva libre de violencia".

El programa responde a la necesidad de reforzar la prevención de la violencia de género en la adolescencia, una "etapa clave" en la construcción de valores, actitudes y modelos de relación. Diversos estudios alertan de un aumento de la violencia en parejas jóvenes, así como de la existencia de actitudes permisivas o normalizadas frente a comportamientos de control o maltrato.

Los talleres combinan contenidos teóricos y actividades prácticas, abordando cuestiones como la violencia de género en la adolescencia, los mitos del amor romántico, las actitudes de control y aislamiento, los distintos tipos de maltrato --físico, psicológico, sexual, económico y social--, el ciclo de la violencia y la promoción de valores no sexistas.

Entre los objetivos del programa se encuentran capacitar al alumnado para identificar señales tempranas de maltrato, fomentar relaciones de pareja sanas e igualitarias, ayudar a romper el silencio ante situaciones de violencia, desmitificar creencias erróneas sobre la violencia de género y dotar a los jóvenes de herramientas para prevenir y afrontar estas situaciones.

La metodología incluye una dinámica práctica participativa, en la que el alumnado representa una historia de pareja adolescente donde la violencia aumenta progresivamente, seguida de un debate guiado para analizar los comportamientos, el papel del entorno y las formas de apoyo a posibles víctimas.