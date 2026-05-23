El Ayuntamiento de Huelva imparte una jornada de divulgación e información sobre la Eracis+ en los Distritos III y VI

Actuaciones de la Jornada de divulgación e información de ERACIS+ en Huelva - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 23 May. (EUROPA PRESS) -

Técnicos municipales del Ayuntamiento de Huelva junto a entidades sociales han recorrido distintas barriadas para dar a conocer los recursos, actuaciones y servicios que ofrece el proyecto para "favorecer" la inclusión social.

Según ha informado el consistorio en una nota de prensa, el equipo Eracis+, junto a las entidades sociales Eracis+ de los Distritos III y VI, Fundación Europea para la Cooperación Norte-Sur, Asociación Cooperación y Desarrollo con el Norte de África, Asociación Olontense Contra las Drogas, Asociación por la Formación Profesional Integral y Social de la Persona - Inserta Andalucía, Asociación Agua Viva, Cruz Roja Española y Fundación Marcelino Champagnat.

Todas ellas han celebrado una jornada de divulgación e información en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de "acercar a la ciudadanía el programa Eracis+ y el trabajo que se realiza desde los diferentes recursos comunitarios".

La Jornada ha incluido visitas a centros educativos, comercios, asociaciones y espacios públicos de los barrios, en aras de "favorecer el contacto directo con vecinas y vecinos" para informar sobre los recursos, actuaciones y servicios que se desarrollan dentro de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (Eracis+).

En estas visitas, se han dado a conocer los objetivos del programa, orientados a favorecer la inclusión social, la mejora de la calidad de vida y el acompañamiento a personas y familias en situación de vulnerabilidad social, además de informar sobre dónde pueden acceder a los distintos recursos y entidades que trabajan en el territorio.

La intención del Ayuntamiento de Huelva es "continuar impulsando acciones de proximidad que permitan acercar los servicios comunitarios a la población y reforzar el trabajo en red entre administración y entidades sociales".

LA ERACIS+

El proyecto Eracis+ se coordina desde los Centros Sociales Municipales de las cuatro zonas de intervención: Distrito III Marismas del Odiel; Distrito IV La Orden - Príncipe Juan Carlos; Distrito V Torrejón; y Distrito VI Pérez Cubillas - C/ Honduras.

El objetivo general de la Estrategia es "actualizar la gestión de las políticas públicas a nivel social, desde el trabajo en red y la cooperación y colaboración publico privada trabajando en tres áreas resumidas en Itinerarios Personalizados, Desarrollo de Planes Locales y estrategias Locales de Difusión".

De esta forma, además de atención integral a la persona en situación de vulnerabilidad, principalmente personas desempleadas que estén dispuestas a iniciar un itinerario personalizado de inserción cuyo objetivo es el empleo o el acercamiento a un puesto de trabajo, se incluyen mesas sectoriales de participación para trabajar en: Inclusión laboral y Desarrollo Socioeconómico; Inclusión familiar y Cohesión Social; y Hábitat y Convivencia.

La Eracis+ Huelva, es un proyecto cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus y la Consejería de Inclusión Social, Juventud, familias e Igualdad de la Junta de Andalucía (Programa FSE+ de Andalucía 2021-2027).