El Ayuntamiento de Huelva impulsa actuaciones de renovación y mantenimiento de distintas áreas infantiles de la ciudad

Imagen de una de las áreas infantiles renovadas por el Ayuntamiento de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, acompañada por la concejal de Infraestructuras y Servicios Públicos, Mariló Ponce, ha realizado esta semana un recorrido por distintas áreas infantiles de la ciudad para conocer sobre el terreno el estado de los trabajos de mantenimiento y reparación ejecutados en estos espacios.

Según ha detallado el Consistorio en una nota, el recorrido ha incluido el área infantil del Camino del Saladillo, las áreas infantiles situadas en los Jardines del Muelle, el área infantil Robinson, en Molino de la Vega, y el espacio infantil de la calle Diego de Almagro.

Concretamente, las actuaciones realizadas en estos espacios han contemplado trabajos sobre vallados, pavimentos y elementos de juego, así como la incorporación o sustitución de equipamientos y distintas intervenciones de mantenimiento.

En el caso del área infantil Robinson, los trabajos han incluido además actuaciones relacionadas con el drenaje del espacio y los problemas de acumulación de agua. Al respecto, la alcaldesa ha señalado que "esta visita nos permite comprobar directamente el estado de distintos espacios infantiles de la ciudad y conocer cómo han quedado las actuaciones realizadas en ellos".

En este sentido, ha explicado que "los trabajos han incluido intervenciones diferentes en función de las necesidades de cada área, desde actuaciones sobre pavimentos y vallados hasta la reparación o sustitución de elementos de juego y la mejora de los sistemas de drenaje".

Durante el recorrido, Miranda ha destacado asimismo que "estos espacios forman parte de los equipamientos públicos de los barrios y requieren actuaciones periódicas de mantenimiento para garantizar unas condiciones adecuadas de uso".

Además de las mencionadas anteriormente, la actuación ha alcanzado también otras áreas infantiles de la ciudad, entre ellas las situadas en el primer tramo del bulevar de la avenida de Andalucía, la avenida de Santa Marta, la barriada Parque Moret, la Plaza de los Dolores, la calle Pescadores, la Plaza Paco Toronjo, la Plaza del Andévalo, la calle Martín Pescador, la avenida Federico Mayo y el Parkour del Parque Moret. La visita ha permitido comprobar sobre el terreno las características de las distintas intervenciones y el estado actual de las áreas infantiles incluidas en este conjunto de actuaciones.