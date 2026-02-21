El Ayuntamiento de Huelva impulsa la prevención entre personas con discapacidad para reducir el riesgo ante incendios

La teniente de alcaldesa de Servicios Sociales, Familia, Empleo, Vivienda, Desarrollo Económico y Fondos Europeos, Adela de Mora, inaugurando la segunda edición del taller 'Prevención de incendios y pautas de actuación'. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La teniente de alcaldesa de Servicios Sociales, Familia, Empleo, Vivienda, Desarrollo Económico y Fondos Europeos, Adela de Mora, ha inaugurado esta semana la segunda edición del taller 'Prevención de incendios y pautas de actuación', una iniciativa organizada por el Consejo Local de la Discapacidad en colaboración con el Ayuntamiento de Huelva.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, la sesión, celebrada en el edificio Gota de Leche, ha reunido a usuarios, monitores y representantes de las asociaciones que integran el Consejo Local de la Discapacidad, reforzando el compromiso municipal con la seguridad y la protección de las personas con discapacidad en el ámbito doméstico.

Durante su intervención, Adela de Mora ha destacado que "la prevención debe formar parte de nuestra cultura cotidiana, especialmente cuando hablamos de colectivos que pueden encontrarse en una situación de mayor vulnerabilidad ante una emergencia". "Informar y formar es la mejor manera de anticiparnos y evitar tragedias", ha añadido.

De Mora ha afirmado que las personas con discapacidad pueden afrontar mayores dificultades en situaciones de riesgo, ya sea por limitaciones de movilidad, problemas sensoriales o necesidades de apoyo, "lo que hace aún más importante que acerquemos este tipo de formación práctica y accesible a las asociaciones que trabajan directamente con ellas".

El taller está siendo impartido por José Antonio Cruzan, durante muchos años Jefe del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Huelva, ahora jubilado, que colabora de forma altruista compartiendo su amplia experiencia profesional.

La teniente de alcaldesa ha querido agradecerle expresamente su implicación, señalando que "es un ejemplo de extraordinaria vocación de servicio público, porque después de toda una vida salvando vidas desde el operativo de emergencias, continúa al pie del cañón desde la prevención, ayudándonos a construir una ciudad más segura".

Asimismo, la teniente de alcaldesa ha agradecido la labor del Consejo Local de la Discapacidad por la organización del taller, así como el trabajo de los técnicos de Servicios Sociales que han coordinado esta actividad.

En las sesiones se abordan pautas prácticas para reducir riesgos en el hogar, como la revisión periódica de las instalaciones eléctricas, evitar la acumulación de materiales inflamables, no sobrecargar enchufes, mantener limpia la campana extractora, apagar luces, agua y gas al salir de casa o saber cómo actuar correctamente ante una emergencia llamando al 112.

Según ha destacado el Consistorio, esta segunda edición se pone en marcha tras el éxito del pasado año y forma parte de la estrategia municipal para consolidar una auténtica cultura de la prevención en la ciudad. Además, esta formación se desarrolla también en otros ámbitos, como el programa Cognitiva-Mente que el Ayuntamiento impulsa junto a Cruz Roja llegando a más de 400 mayores, y se estudia su ampliación a otros colectivos profesionales vinculados a la atención domiciliaria.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Huelva refuerza su compromiso con la seguridad, la autonomía y la calidad de vida de las personas con discapacidad, apostando por una formación preventiva accesible, cercana y adaptada a sus necesidades.