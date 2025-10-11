Ayuntamiento de Huelva impulsa la recarga de vehículos eléctricos en aparcamientos de Pablo Rada y el Mercado del Carmen

Imagen de los aparcamientos de carga para vehículos eléctricos en el Mercado del Carmen. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

En una nueva apuesta por promover la movilidad sostenible en la ciudad, el Ayuntamiento de Huelva y la empresa Telpark ha puesto en marcha una campaña que permitirá a los onubenses cargar sus vehículos eléctricos sin coste alguno, en los aparcamientos de Pablo Rada y el Mercado del Carmen.

Para ello, del 20 al 26 de octubre se ofrecerán un total de 19 cargadores semirápidos de hasta 22 kW y 8 cargadores de carga rápida de hasta 120 kW dando cobertura para una recarga eficiente a la mayoría de los vehículos eléctricos e híbridos enchufables, según ha informado el Consistorio en una nota.

Para poder beneficiarse, ha detallado que los usuarios deberán realizar la recarga a través de la app de Telpark, que permite localizar puntos de recarga disponibles en tiempo real facilitando así un acceso rápido y sencillo al servicio.

El primer teniente alcalde y portavoz del Equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias, ha asegurado que "la sostenibilidad es un pilar clave de las acciones que llevamos a cabo desde el Ayuntamiento.

"La mayoría de las actuaciones que ponemos en marcha tienen esta perspectiva, siendo algo ya trasversal que se extiende a todas las áreas de gobierno y con la que queremos conseguir una ciudad verde y sostenible", ha añadido.

De esta forma, se ha referido a "los grandes avances" realizados en movilidad sostenible, para reducir emisiones y mejorar la eficiencia energética, con proyectos ya visibles en nuestras calles, como los diez nuevos autobuses eléctricos de 0 emisiones, la instalación de cargadores eléctricos, las 54 marquesinas inteligentes con placas solares y monitores de información en tiempo real, el nuevo sistema de alquiler de bicicletas eléctricas que funciona desde este verano o el proyecto del nuevo carril bici que llega para completar una red ciclista aún inconexa, que facilitará mucho más la movilidad sostenible en la capital.

Unas actuaciones, ha asegurado Arias, "con las que además queremos inspirar a empresas y ciudadanos para avanzar juntos hacia un modelo más responsable", agradeciendo a Telpark su compromiso. Por otro lado, COO (Chief Operating Officer Off-Street) de Telpark, Ignacio Merry del Val, ha afirmado que "esta campaña es un paso más en nuestra estrategia por ofrecer soluciones accesibles y sostenibles para el ciudadano, a la vez que contribuye a la descarbonización de las ciudades, facilitando el acceso a la movilidad eléctrica con una experiencia de recarga sencilla, asequible y disponible allí donde más se necesita".

Telpark está presente en Huelva desde hace más de 20 años y gestiona en la ciudad un total de 1.052 plazas, repartidas entre los aparcamientos de Pablo Rada y el Mercado del Carmen. Su aplicación, con más de 5,8 millones de usuarios, es la más utilizada y descargada en la Península Ibérica.

La compañía cuenta también con más de 1.300 puntos de recarga eléctrica en sus parkings, consolidando a la compañía como un socio estratégico en la movilidad urbana, comprometido con la sostenibilidad y la mejora de la calidad de vida en las ciudades.